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Kerim AlajbegovicGetty Images

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Coupe du monde 2026 : Bosnie-Herzégovine - Qatar, suivez le match EN DIRECT

Bosnie-Herzégovine vs Qatar
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Bosnie-Herzégovine
Qatar

Suivez en direct le match Bosnie-Herzégovine - Qatar, comptant pour la troisième journée du groupe B.

Les premiers verdicts de la phase de groupes de laCoupe du monde 2026 tomberont à l’issue des deux dernières rencontres du groupe B. Si le duel entre la Suisse et le Canada, pays hôte, déterminera le vainqueur de la poule, la rencontre entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar, à Seattle, offre au vainqueur une chance de rester en lice pour une place en seizièmes de finale. Actuellement dernières avec une unité, Bosnie et Qatar pourraient, en cas de succès, au pire être repêchées parmi les huit meilleurs troisièmes.


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  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • LE BILAN DU MATCH

    BOSNIE-QATAR


    BUTEURS :


    BOSNIE (4-4-2) : Vasilj – Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic – Dzeko, Demirovic. Entraîneur : Barbarez


    QATAR (5-2-3) : Abunada ; Pedro Miguel, Laye, Gaber, Khoukhi, Al-Brake ; Boudiaf, Fathy ; Edmilson Junior, Al-Haydos, Afif. Entraîneur : Lopetegui


    Arbitre : Valenzuela Saez

    Avertissements : –

    Exclusions :

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