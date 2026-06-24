Coupe du monde 2026 : Bosnie-Herzégovine - Qatar, suivez le match EN DIRECT

Les premiers verdicts de la phase de groupes de laCoupe du monde 2026 tomberont à l’issue des deux dernières rencontres du groupe B. Si le duel entre la Suisse et le Canada, pays hôte, déterminera le vainqueur de la poule, la rencontre entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar, à Seattle, offre au vainqueur une chance de rester en lice pour une place en seizièmes de finale. Actuellement dernières avec une unité, Bosnie et Qatar pourraient, en cas de succès, au pire être repêchées parmi les huit meilleurs troisièmes.





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