Après une faute de l'ancien joueur de Dortmund sur Jérôme Opoku, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Bellingham et le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, ont tenté de s'expliquer, sur un ton animé. Pendant l’échange, plusieurs joueurs se sont interposés ; les photographes ont surpris le milieu anglais en train de converser avec le capitaine ghanéen Jordan Ayew, la main devant la bouche. L’arbitre n’a pris aucune sanction à l’encontre du Madrilène, qui a repris sa place au retour des vestiaires et a disputé la rencontre jusqu’à la 73e minute.



