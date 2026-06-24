Miguel Almirón a été expulsé, contrairement à Jude Bellingham. La Coupe du monde 2026 est secouée par une vive polémique en raison du traitement différent réservé au Paraguayen et à la star anglaise. Lors de Turquie-Paraguay, l’ancien Magpie a reçu un carton rouge pour s’être couvert la bouche en discutant avec un adversaire. Pourtant, lors d’Angleterre-Ghana, la star du Real Madrid a reproduit le même geste sans être sanctionné.
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Coupe du monde 2026 : Bellingham se couvre la bouche pendant Angleterre-Ghana, échappe à l’expulsion, et la polémique enfle
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Après une faute de l'ancien joueur de Dortmund sur Jérôme Opoku, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Bellingham et le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, ont tenté de s'expliquer, sur un ton animé. Pendant l’échange, plusieurs joueurs se sont interposés ; les photographes ont surpris le milieu anglais en train de converser avec le capitaine ghanéen Jordan Ayew, la main devant la bouche. L’arbitre n’a pris aucune sanction à l’encontre du Madrilène, qui a repris sa place au retour des vestiaires et a disputé la rencontre jusqu’à la 73e minute.