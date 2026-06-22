Coupe du monde 2026, Argentine - Autriche : suivez le match EN DIRECT

Deuxième journée de la Coupe du monde 2026
Argentine - Autriche
Butteurs :
L’Argentine, championne du monde en titre dirigée par Lionel Scaloni, fait son retour sur la pelouse lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi est fixé à 19 h à l’AT&T Stadium d’Arlington. Les vice-champions affronteront l’Autriche de Ralf Rangnick dans le cadre du groupe J : Après leur victoire 3-0 contre l’Algérie, grâce à un triplé de Messi, l’Albiceleste vise la première place du groupe face à Arnautovic et ses coéquipiers, vainqueurs de la Jordanie et également crédités de trois points. «La Pulga» vise par ailleurs le record de Klose, les deux hommes étant actuellement à 14 buts en Coupe du monde.