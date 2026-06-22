Coupe du monde 2026, Argentine - Autriche : suivez le match EN DIRECT

Argentine - Autriche

Butteurs :





ARGENTINE (4-3-2-1) : E. Martínez ; Molina, Romero, L. Martínez, Medina ; De Paul, E. Fernández, Mac Allister ; Almada, Messi ; J. Álvarez. Entraîneur : Scaloni.

AUTRICHE (4-2-3-1) : A. Schlager ; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene ; X. Schlager, Seiwald ; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer ; Arnautovic. Entraîneur : Rangnick.





Avertissements :

Avertis :

Arbitre : Omar A. (Égypte)







