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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Coupe du monde 2026, Argentine - Autriche : suivez le match EN DIRECT

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Deuxième journée de la Coupe du monde 2026

Argentine - Autriche

Butteurs :


L’Argentine, championne du monde en titre dirigée par Lionel Scaloni, fait son retour sur la pelouse lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi est fixé à 19 h à l’AT&T Stadium d’Arlington. Les vice-champions affronteront l’Autriche de Ralf Rangnick dans le cadre du groupe J : Après leur victoire 3-0 contre l’Algérie, grâce à un triplé de Messi, l’Albiceleste vise la première place du groupe face à Arnautovic et ses coéquipiers, vainqueurs de la Jordanie et également crédités de trois points. «La Pulga» vise par ailleurs le record de Klose, les deux hommes étant actuellement à 14 buts en Coupe du monde.





  • LES BUTS ET LES ACTIONS CLÉS :

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Argentine - Autriche

    Butteurs :


    ARGENTINE (4-3-2-1) : E. Martínez ; Molina, Romero, L. Martínez, Medina ; De Paul, E. Fernández, Mac Allister ; Almada, Messi ; J. Álvarez. Entraîneur : Scaloni.

    AUTRICHE (4-2-3-1) : A. Schlager ; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene ; X. Schlager, Seiwald ; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer ; Arnautovic. Entraîneur : Rangnick.


    Avertissements :

    Avertis :

    Arbitre : Omar A. (Égypte)



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