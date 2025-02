Coupe de France, les appréhensions du Stade Briochin avant le PSG

Stade Briochin vs Paris Saint-Germain

Le Stade Briochin jette déjà les armes avant d’affronter le PSG en Coupe de France, mercredi.

Mercredi soir, le Stade Briochin s’apprête à vivre l’un des matchs les plus marquants de son histoire. Devant près de 29 000 spectateurs au Roazhon Park, le club amateur défiera le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous qui suscite autant d’excitation que d’inquiétude. Car en face, c’est un PSG en pleine confiance, quasiment intouchable depuis le début de l’année, qui se dressera sur la route des Briochins. L’équipe de Luis Enrique empile les victoires et les buts, rendant l’exploit d’autant plus difficile.