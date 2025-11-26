Lusail Stadium, DohaSC
Hocine Harzoune

Coupe arabe de la FIFA 2025 : Présentation détaillée des six stades du tournoi

Voici un aperçu approfondi des sites de la Coupe arabe de la FIFA, notamment ceux qui ont également accueilli des matchs de la Coupe du Monde 2022.

La Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025, se déroulera dans les six stades de la Coupe du monde : Al Bayt, Lusail, Khalifa International, Ahmad Bin Ali, 974 et Education City.

Le match d'ouverture, le 1er décembre 2025, se déroulera dans l'emblématique stade Al Bayt d'Al Khor, immédiatement reconnaissable à son architecture en forme de tente, symbole du patrimoine traditionnel qatari.

La finale, le 18 décembre 2025, aura lieu au stade de Lusail, le plus grand stade de football du Moyen-Orient et pièce maîtresse architecturale de la Coupe du Monde 2022. Situé à 20 kilomètres au nord de Doha, Lusail a accueilli la finale de la Coupe du Monde 2022 devant 88 966 spectateurs et s'apprête à nouveau à offrir un spectacle grandiose pour la Coupe arabe.

Nous vous proposons de découvrir en détail les écrins qui vont accueillir cette fameuse compétition.

  • Lusail Stadium, DohaSC

    Stade de Lusail (Lusail) – Capacité : 88 966

    Le Stade de Lusail, conçu par le cabinet Foster + Partners, est un stade de football de classe mondiale dont la capacité s'élève à 80 000 spectateurs. Son design futuriste s’inspire du jeu d’ombre et de lumière de la lanterne fanal. Sa forme et sa façade reflètent des motifs décoratifs complexes inspirés de l’âge d’or de l’art arabe et islamique. Ses éléments de conception innovants, notamment les façades à haute performance et sa toiture durable, sont destinés à réduire la consommation d’énergie.

  Stade Al Bayt (Al Khor) – Capacité : 68 895

    Stade Al Bayt (Al Khor) – Capacité : 68 895

    Le Stade Al Bayt a joué un rôle clé lors de la Coupe du Monde 2022, en accueillant notamment le match d'ouverture, une demi-finale et un quart de finale. Son architecture s'inspire des tentes traditionnelles des peuples nomades du Qatar et de la région. Le stade a pu accueillir environ 60 000 supporters (avec une capacité brute de 71 000 places), dont 1 000 places étaient réservées à la presse. Il est doté d'un toit rétractable assurant des places assises couvertes pour tous les spectateurs. Le stade est également très bien desservi en termes de transports, offrant un parking de 6 000 places pour les voitures, 350 places pour les bus, ainsi que des liaisons pour 150 lignes de bus/navettes et 1 000 taxis et bateaux-taxis.

  Stade 974 (Doha) – Capacité : 44 089

    Stade 974 (Doha) – Capacité : 44 089

    Le Stade 974, situé à cinq kilomètres de l’aéroport international de Doha et posé en bord de mer, est toujours en place. Ce stade est célèbre pour son concept unique : il est construit à partir de 974 conteneurs colorés réutilisés, un clin d'œil au port voisin et à l'histoire industrielle du site, tandis que le nom "974" fait aussi référence à l'indicatif d’appel local du Qatar. Ce stade a accueilli six matchs de la Coupe du Monde 2022, dont le match France-Danemark).

  • Ahmad Bin Ali Stadium QatarSC

    Stade Ahmad bin Ali (Al Rayyan) – Capacité : 45 032 places

    Le Stade Ahmad Bin Ali a été conçu de manière durable pour évoquer une tente dans le désert. Son emplacement offre un panorama exceptionnel, notamment à l'approche des magnifiques dunes avoisinantes. Le stade met l'accent sur l'inclusivité : il est accessible à tous et propose une expérience footballistique passionnante et inclusive, y compris pour les personnes en situation de handicap.

  Stade de la Cité de l'Éducation (Al Rayyan) – Capacité : 44 667

    Stade de la Cité de l'Éducation (Al Rayyan) – Capacité : 44 667

    Le Stade de la Cité de l'Éducation est un stade de football moderne et durable situé à Al Rayyan, au Qatar, construit spécifiquement pour la Coupe du Monde 2022. Son architecture moderne et durable est inspirée par l'héritage architectural islamique. Il possédait une capacité de 40 000 places pendant le tournoi, mais celle-ci sera a été réduite à 20 000 places après la Coupe du Monde. Le stade est entouré de verdure et sa conception respecte rigoureusement les principes de développement durable.

  Stade international de Khalifa (Al Rayyan)

    Stade international de Khalifa (Al Rayyan)

    Le Stade International Khalifa est un stade omnisports historique situé à Doha, au Qatar, à environ 9 kilomètres à l'ouest du centre-ville. Inauguré en 1976, il porte le nom de l'émir de l'époque, Khalifa ben Hamad Al Thani. Il est la propriété de la Fédération qatarie de football et sert de stade principal à l'équipe nationale masculine du Qatar. Le stade comprend à la fois une piste d'athlétisme et un terrain en gazon. Sa configuration actuelle, entièrement couverte et dotée d'une capacité de 45 857 places, a été inaugurée en 2017. Cette configuration fait suite à une première rénovation en 2005 qui avait intégré le stade au complexe Aspire Zone et augmenté sa capacité de 20 000 à 40 000 places.

