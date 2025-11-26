La Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025, se déroulera dans les six stades de la Coupe du monde : Al Bayt, Lusail, Khalifa International, Ahmad Bin Ali, 974 et Education City.

Le match d'ouverture, le 1er décembre 2025, se déroulera dans l'emblématique stade Al Bayt d'Al Khor, immédiatement reconnaissable à son architecture en forme de tente, symbole du patrimoine traditionnel qatari.

La finale, le 18 décembre 2025, aura lieu au stade de Lusail, le plus grand stade de football du Moyen-Orient et pièce maîtresse architecturale de la Coupe du Monde 2022. Situé à 20 kilomètres au nord de Doha, Lusail a accueilli la finale de la Coupe du Monde 2022 devant 88 966 spectateurs et s'apprête à nouveau à offrir un spectacle grandiose pour la Coupe arabe.

Nous vous proposons de découvrir en détail les écrins qui vont accueillir cette fameuse compétition.