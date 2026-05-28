Coup dur : un autre joueur du Real Madrid est écarté de la Coupe du monde

Selon Diario AS et TyC Sports, le jeune espoir du Real Madrid Franco Mastantuono ne participera pas à la Coupe du monde. Bien qu’il se soit présenté à la sélection argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni lui a annoncé la mauvaise nouvelle : il figure pour l’instant sur la liste des suppléants. Rappelons que Eduardo Camavinga et Dean Huijsen, également joueurs du Real Madrid, n’avaient déjà pas été retenus pour la compétition.