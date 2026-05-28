Selon Diario AS et TyC Sports, le jeune espoir du Real Madrid Franco Mastantuono ne participera pas à la Coupe du monde. Bien qu’il se soit présenté à la sélection argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni lui a annoncé la mauvaise nouvelle : il figure pour l’instant sur la liste des suppléants. Rappelons que Eduardo Camavinga et Dean Huijsen, également joueurs du Real Madrid, n’avaient déjà pas été retenus pour la compétition.
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Coup dur : un autre joueur du Real Madrid est écarté de la Coupe du monde
Selon AS, Mastantuono risquait déjà d’être écarté de la sélection argentine pour la Coupe du monde. L’attaquant de 18 ans a participé au stage organisé au centre d’entraînement de Lionel Messi à Buenos Aires, après une première saison difficile à Madrid où il a disputé 23 matchs. Malgré une condition physique irréprochable, sa présence dans l’avion vers le tournoi restait incertaine. Il figure pour l’instant sur la liste des suppléants.
Au sein de la Fédération argentine de football, le débat fait rage sur l’opportunité d’intégrer immédiatement l’attaquant à la sélection nationale. Mastantuono reste pour l’instant parmi les réservistes, en compagnie d’Emiliano Buendia, Matias Soule et Agustin Giay, dans l’attente d’éventuels forfaits de joueurs blessés.