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Daniel Buse

Traduit par

Coup dur pour le FC Barcelone : la cible de Hansi Flick « veut rester »

LaLiga
FC Barcelone
A. Bastoni
H. Flick
Inter
Serie A

Selon les dernières informations, Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter Milan, serait la priorité de l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Toutefois, son agent assure que le joueur italien restera chez les Nerazzurri.

Ces dernières semaines, le nom de Bastoni avait été régulièrement associé au Barça. Du côté des Catalans, c'est surtout l'entraîneur Hansi Flick qui aurait plaidé en faveur du recrutement de ce défenseur central, mais il semble que l'affaire ne se concrétisera pas. 

C’est ce qu’a confirmé Tullio Tinti, l’agent du joueur, après une réunion mercredi matin avec la direction nerazzurra. 

  • « Nous ne sommes pas réunis ici pour parler de Bastoni », a déclaré Tinti à Sky Sport Italia. « C'est un joueur de l'Inter et il lui reste encore deux ans de contrat. Il souhaite honorer ce contrat, car il est heureux à l'Inter. Il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent », a-t-il affirmé. 

    Pour être encore plus clair, il a ajouté : « Il veut certainement rester à l’Inter. » Dans le même temps, il a toutefois précisé qu’un transfert n’était pas exclu à l’avenir : « Un joueur comme Bastoni suscite toujours l’intérêt des grands clubs. Mais ce n’est pas d’actualité pour le moment. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais pour l’instant, il est extrêmement heureux ici. » 

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Bastoni désigné comme le bouc émissaire de l’élimination lors des qualifications à la Coupe du monde.

    Le Barça cherche toujours un défenseur central capable d’évoluer aux côtés de Pau Cubarsi sur le long terme. Âgé de 27 ans, Bastoni possède l’expérience internationale requise et dispose encore de plusieurs années au plus haut niveau. 

    L’Inter l’avait recruté en 2018 contre un chèque de 40 millions d’euros à l’Atalanta, puis l’avait immédiatement cédé à Parme sous forme de prêt pour la saison 2018-2019. 

    International, il compte 43 sélections avec l’Italie. Il a toutefois été désigné comme bouc émissaire après la finale des barrages des qualifications pour la Coupe du monde : son tacle désespéré face à la Bosnie, sanctionné d’un carton rouge, a fait basculer la rencontre. L’Italie, battue aux tirs au but, a donc manqué le train pour la Coupe du monde, tandis que la Bosnie décrochait son billet. 

  • Les statistiques d'Alessandro Bastoni pour la saison 2025/26 :

    Jeux : 40
    Minutes jouées : 3197
    Buts : 2
    Passes décisives : 6