Coup dur pour le FC Barcelone : la cible de Hansi Flick « veut rester »

« Nous ne sommes pas réunis ici pour parler de Bastoni », a déclaré Tinti à Sky Sport Italia. « C'est un joueur de l'Inter et il lui reste encore deux ans de contrat. Il souhaite honorer ce contrat, car il est heureux à l'Inter. Il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent », a-t-il affirmé.

Pour être encore plus clair, il a ajouté : « Il veut certainement rester à l’Inter. » Dans le même temps, il a toutefois précisé qu’un transfert n’était pas exclu à l’avenir : « Un joueur comme Bastoni suscite toujours l’intérêt des grands clubs. Mais ce n’est pas d’actualité pour le moment. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais pour l’instant, il est extrêmement heureux ici. »