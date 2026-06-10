Coup dur pour le FC Barcelone : la cible de Hansi Flick « veut rester »

Le Barça cherche toujours un défenseur central capable d’évoluer aux côtés de Pau Cubarsi sur le long terme. Âgé de 27 ans, Bastoni possède l’expérience internationale requise et dispose encore de plusieurs années au plus haut niveau.
L’Inter l’avait recruté en 2018 contre un chèque de 40 millions d’euros à l’Atalanta, puis l’avait immédiatement cédé à Parme sous forme de prêt pour la saison 2018-2019.
International, il compte 43 sélections avec l’Italie. Il a toutefois été désigné comme bouc émissaire après la finale des barrages des qualifications pour la Coupe du monde : son tacle désespéré face à la Bosnie, sanctionné d’un carton rouge, a fait basculer la rencontre. L’Italie, battue aux tirs au but, a donc manqué le train pour la Coupe du monde, tandis que la Bosnie décrochait son billet.