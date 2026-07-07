Selon le journal *Blick*, les Suisses devraient très probablement se passer, mardi soir (22h00), du milieu de terrain Johan Manzambi, du SC Fribourg.
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Coup dur pour la révélation de la Coupe du monde ! Drame autour de la blessure de Johan Manzambi
Selon ces informations, le joueur de 20 ans se serait blessé au genou lors de la dernière séance d’entraînement, sans contact avec un adversaire, et ne pourrait donc pas participer au match contre la Colombie. Il serait « définitivement » forfait, écrit le journal.
Manzambi a participé aux quatre rencontres de la Suisse jusqu’aux huitièmes de finale, parfois avec brio. Lors de la deuxième sortie de groupe face à la Bosnie, il est entré à la 71^e minute et a offert un doublé tardif qui a fait de lui l’homme du match.
Il a ensuite été récompensé par sa première titularisation du tournoi lors du dernier match de la phase de groupes contre le Canada, et il a remercié le sélectionneur Murat Yakin en marquant un autre but et en délivrant une passe décisive. Il a également délivré une passe décisive lors du huitième de finale contre l’Algérie.
Son remplaçant n’a pas encore été désigné. Ruben Vargas et Djibril Sow ont eux aussi quitté l’entraînement final en raison de pépins physiques.
- Getty Images Sport
Manzambi va-t-il rejoindre la Premier League cet été ?
Les excellentes performances de Manzambi avec la sélection suisse attirent l’attention : des rumeurs persistantes évoquent un possible transfert. Selon le Daily Mail, Newcastle United viserait le milieu de terrain de 20 ans pour remplacer Sandro Tonali, parti à Tottenham Hotspur.
Sous contrat avec le SC Fribourg jusqu’en 2030 et sans clause libératoire, le milieu de terrain reste toutefois accessible, selon le journaliste spécialisé Ben Jacobs, pour un montant d’environ 55 millions d’euros.
Fribourg, lui, chercherait à gagner du temps pour permettre au milieu de terrain de briller davantage lors de la Coupe du monde en cours aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Thomas Müller, consultant pour MagentaTV, a conseillé à son ancien club, le Bayern Munich, de se pencher sur ce dossier. Mats Hummels, lui, verrait d’un bon œil l’arrivée de Manzambi au BVB.
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