Selon ces informations, le joueur de 20 ans se serait blessé au genou lors de la dernière séance d’entraînement, sans contact avec un adversaire, et ne pourrait donc pas participer au match contre la Colombie. Il serait « définitivement » forfait, écrit le journal.

Manzambi a participé aux quatre rencontres de la Suisse jusqu’aux huitièmes de finale, parfois avec brio. Lors de la deuxième sortie de groupe face à la Bosnie, il est entré à la 71^e minute et a offert un doublé tardif qui a fait de lui l’homme du match.

Il a ensuite été récompensé par sa première titularisation du tournoi lors du dernier match de la phase de groupes contre le Canada, et il a remercié le sélectionneur Murat Yakin en marquant un autre but et en délivrant une passe décisive. Il a également délivré une passe décisive lors du huitième de finale contre l’Algérie.

Son remplaçant n’a pas encore été désigné. Ruben Vargas et Djibril Sow ont eux aussi quitté l’entraînement final en raison de pépins physiques.