Coup dur pour Aston Villa : la pépite Brian Madjo, adolescente, forfait pour le début de saison

Les problèmes de forme physique d’Aston Villa se sont aggravés après la blessure de la nouvelle recrue Joao Gomes au lendemain du choc face au PSG, ce qui écarte le milieu de terrain pour les deux à quatre prochaines semaines. Son absence affaiblit encore davantage l’entrejeu d’Emery, déjà privé de Amadou Onana après que le Belge a subi une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) lors de la Coupe du monde. Ces contretemps laissent un milieu de terrain remarquablement dépeuplé à l’approche du coup d’envoi, surtout après le départ du maître à jouer Youri Tielemans pour Manchester United plus tôt lors du mercato estival.