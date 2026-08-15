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Adhe Makayasa

Traduit par

Coup dur pour Aston Villa : la pépite Brian Madjo, adolescente, forfait pour le début de saison

B. Madjo
Aston Villa
Premier League

Aston Villa a subi un contretemps sur le plan des blessures avant la nouvelle saison de Premier League après que la sensation adolescente Brian Madjo a contracté un pépin physique pendant la Supercoupe de l’UEFA. L’attaquant de 17 ans, qui a marqué lors de ses débuts officiels contre le Paris Saint-Germain, va désormais devoir passer un moment à l’écart des terrains, ce qui l’écartera au moins jusqu’en septembre.

  • Le coup dur de la Supercoupe écarte l’adolescent

    Selon The Athletic, le jeune attaquant Madjo devrait être indisponible au moins jusqu’en septembre après avoir contracté une blessure lors de la Supercoupe de l’UEFA contre le géant français du PSG. Le joueur de 17 ans avait réussi des débuts sensationnels en compétition officielle en inscrivant l’unique but de Villa, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition. Ce contretemps représente un coup cruel pour l’entraîneur Unai Emery à seulement une semaine du coup d’envoi de la saison de Premier League.

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  • imago-sport-1081076581.jpgJonathan Moscrop

    Emery fait face à un remaniement offensif

    La perte de l’attaquant, qui a brillé tout au long de la présaison, oblige Emery à reconfigurer rapidement ses options offensives avant les premières semaines de la saison. Au-delà du match d’ouverture contre Brighton, Madjo devrait également manquer le choc face à Arsenal, ainsi que les prochaines rencontres contre Hull City, Nottingham Forest et Tottenham le 19 septembre. Cette situation d’urgence laisse Ollie Watkins comme principal point d’appui en attaque, Tammy Abraham étant désormais le seul autre avant-centre senior disponible pour assumer le poids du but.

  • La crise au milieu de terrain accentue les inquiétudes

    Les problèmes de forme physique d’Aston Villa se sont aggravés après la blessure de la nouvelle recrue Joao Gomes au lendemain du choc face au PSG, ce qui écarte le milieu de terrain pour les deux à quatre prochaines semaines. Son absence affaiblit encore davantage l’entrejeu d’Emery, déjà privé de Amadou Onana après que le Belge a subi une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) lors de la Coupe du monde. Ces contretemps laissent un milieu de terrain remarquablement dépeuplé à l’approche du coup d’envoi, surtout après le départ du maître à jouer Youri Tielemans pour Manchester United plus tôt lors du mercato estival.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Le premier match de la saison de Brighton approche

    Villa doit rapidement se remobiliser avant de lancer sa campagne de Premier League dimanche 23 août sur la pelouse de Brighton. Avec plusieurs éléments clés sur la touche au milieu de terrain et en attaque, Emery fait face d’emblée à un test urgent de la profondeur de son effectif. Trouver des solutions immédiates au milieu de cette cascade de blessures sera essentiel pour bien démarrer.

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