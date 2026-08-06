Le Sénégalais Iliman Ndiaye, ailier du club anglais d'Everton, était la première cible de la direction d'Al-Hilal au cours des dernières semaines, mais les négociations se sont heurtées aux exigences financières élevées du club anglais, qui a tenu à obtenir une contrepartie importante pour se séparer de son joueur.

Dans le même temps, la direction d'Al-Hilal n'est pas parvenue à trouver de solutions avec plusieurs autres options, que ce soit en raison du montant élevé des transactions ou du refus des clubs de céder leurs vedettes avant le début de la saison.

Cela intervient à un moment où la politique de dépenses au sein des clubs saoudiens a changé par rapport au début du projet du Fonds d'investissement public, les transactions étant désormais soumises à des calculs financiers plus rigoureux, ce qui a compliqué la tâche d'Al-Hilal pour conclure un transfert de cette envergure.