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Coup dur : Al-Hilal renonce-t-il au rêve d'Inzaghi sur le mercato ?

S. Inzaghi
Al Hilal
Italie
Arabie saoudite

Les difficultés du mercato anéantissent les rêves de l'entraîneur italien

Il semble qu'Al Hilal soit désormais proche de clôturer son marché des transferts estival sans avoir répondu à l'une des principales demandes de son entraîneur italien Simone Inzaghi, après que son plan pour renforcer l'aile droite s'est heurté à des obstacles financiers et techniques complexes, transformant la recrue attendue en un rêve reporté, au moins jusqu'à l'hiver prochain.

Al Hilal avait réussi à renforcer le flanc gauche avec la signature du Néerlandais Crysencio Summerville, mais Inzaghi ambitionnait de parachever son projet offensif en recrutant un ailier droit étranger qui offrirait à l'équipe des solutions supplémentaires dans le dernier tiers, ce qui ne s'est pas concrétisé jusqu'à présent.


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    Négociations dans l'impasse

    Le Sénégalais Iliman Ndiaye, ailier du club anglais d'Everton, était la première cible de la direction d'Al-Hilal au cours des dernières semaines, mais les négociations se sont heurtées aux exigences financières élevées du club anglais, qui a tenu à obtenir une contrepartie importante pour se séparer de son joueur.

    Dans le même temps, la direction d'Al-Hilal n'est pas parvenue à trouver de solutions avec plusieurs autres options, que ce soit en raison du montant élevé des transactions ou du refus des clubs de céder leurs vedettes avant le début de la saison.

    Cela intervient à un moment où la politique de dépenses au sein des clubs saoudiens a changé par rapport au début du projet du Fonds d'investissement public, les transactions étant désormais soumises à des calculs financiers plus rigoureux, ce qui a compliqué la tâche d'Al-Hilal pour conclure un transfert de cette envergure.

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    Le rêve d'Inzaghi menacé

    Selon les derniers développements, la tendance la plus probable au sein d'Al-Hilal est de se contenter de l'effectif actuel et de reporter l'idée de recruter un nouvel ailier étranger à la période des transferts hivernale, plutôt que de se lancer dans des transactions coûteuses qui ne correspondent pas à la vision actuelle du club.

    Par ailleurs, Al-Hilal n'a pas encore réussi à trouver une issue au dossier de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, qui occupe toujours une place dans le contingent étranger, ce qui réduit les options du club pour enregistrer un nouveau joueur.

    Si Núñez reste jusqu'à la fin du mercato, Al-Hilal se retrouvera contraint d'entamer le début de saison avec l'effectif actuel, si bien que le rêve d'Inzaghi de renforcer l'aile droite demeurera reporté, dans l'attente d'un nouveau mouvement durant l'hiver ou d'un revirement soudain dans les derniers jours du marché des transferts.

  • Les options du côté droit

    Malgré l'échec des négociations avec un nouvel ailier étranger, Al-Hilal ne souffre pas d'un manque d'effectif à ce poste, puisqu'il dispose de plusieurs options capables d'occuper le flanc droit durant la nouvelle saison.

    Le Brésilien Malcom figure en tête de ces noms, même si son avenir avec l'équipe reste incertain à ce jour, alors que les spéculations se poursuivent quant à un possible départ avant la fermeture du marché des transferts.

    Le staff technique dispose également d'autres options, à savoir Sultan Mandash, capable d'évoluer sur les deux côtés, ainsi que la nouvelle recrue Crysencio Summerville, apte à basculer sur le côté droit en cas de besoin, sans oublier le jeune talent français en devenir Simon Bouabré, qui attend d'obtenir davantage d'occasions pour s'affirmer avec l'équipe première.

    Malgré la multiplicité des noms, Inzaghi aspirait à recruter un ailier spécialisé qui offrirait à l'équipe différentes solutions, ce qui maintient d'actualité l'idée de renforcer ce poste, même si elle est reportée au mercato hivernal.

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