Il semble qu'Al Hilal soit désormais proche de clôturer son marché des transferts estival sans avoir répondu à l'une des principales demandes de son entraîneur italien Simone Inzaghi, après que son plan pour renforcer l'aile droite s'est heurté à des obstacles financiers et techniques complexes, transformant la recrue attendue en un rêve reporté, au moins jusqu'à l'hiver prochain.
Al Hilal avait réussi à renforcer le flanc gauche avec la signature du Néerlandais Crysencio Summerville, mais Inzaghi ambitionnait de parachever son projet offensif en recrutant un ailier droit étranger qui offrirait à l'équipe des solutions supplémentaires dans le dernier tiers, ce qui ne s'est pas concrétisé jusqu'à présent.