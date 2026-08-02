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Coup de tonnerre sur le marché : Mohamed Salah en route vers l'Atlético Madrid ?

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La star égyptienne pourrait changer de destination

L'avenir de la star égyptienne Mohamed Salah reste ouvert à tous les scénarios, après son départ des rangs de Liverpool durant le mercato estival en cours.

Salah a fait ses adieux aux Reds après 9 années marquées par le brio et l'écriture de l'histoire, ayant décidé de se séparer à l'amiable du club anglais pour partir à la recherche d'une nouvelle aventure.

Salah suscite un vif intérêt de plusieurs clubs, que ce soit du championnat turc ou de la Roshn Saudi League, sous la houlette d'Al-Ittihad.

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    L'Atlético Madrid se montre au premier plan

    Des rapports espagnols ont confirmé que l'Atlético Madrid cherche à profiter de la situation actuelle de Salah, dans le but de le recruter comme joueur libre sans verser la moindre indemnité financière.

    Selon le site « Fichajes », la direction de l'Atlético Madrid a déjà mené des discussions préliminaires afin de connaître les exigences financières de Salah, le club souhaitant conclure l'opération sans payer d'indemnité de transfert, ce qui lui offre un avantage économique par rapport au recrutement d'autres stars.

    Le rapport indique que le club espagnol prévoit de proposer un contrat de deux saisons, avec une option de prolongation pour une troisième saison en fonction du niveau et des performances du joueur, tandis que le principal obstacle à la conclusion de l'opération reste le salaire élevé réclamé par la star égyptienne, une question pour laquelle la direction de l'Atlético travaille à trouver une formule adaptée.


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    Salah est-il d'accord ?

    Et bien que l'Atlético Madrid ne puisse vraisemblablement pas rivaliser avec les offres financières en provenance du championnat saoudien, la proposition espagnole dispose de différents atouts susceptibles de pousser Mohamed Salah à l'envisager sérieusement.

    Le joueur, âgé de 34 ans, pourrait préférer rester au plus haut niveau de la compétition européenne s'il estime que le projet sportif répond à ses ambitions à ce stade de sa carrière.

    Et même si son salaire serait peut-être inférieur aux offres du Golfe, l'Atlético Madrid est conscient de la valeur marketing et technique du joueur, et pourrait lui proposer un contrat financier solide au regard des standards du football européen, assorti de primes liées aux performances et aux titres.

    Par conséquent, Salah pourrait se retrouver face à une équation idéale, combinant un revenu conséquent tout en continuant à évoluer dans l'un des environnements les plus compétitifs du football mondial.

  • Sécuriser son avenir

    Mais dans le même temps, Salah est conscient que son prochain contrat sera très probablement le dernier de sa carrière dans le monde du football, c'est pourquoi il aspire à obtenir la plus grande contrepartie financière possible.

    À lire aussi : « Diaby est meilleur et nous ne voulons pas de lui » : les supporters d'Al-Ittihad choquent Salah

    Cela pourrait se concrétiser à travers certaines autres offres, qu'elles soient issues du Golfe ou d'ailleurs, mais si Salah souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau, alors rejoindre l'Atlético Madrid serait l'option la plus appropriée.

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