L'avenir de la star égyptienne Mohamed Salah reste ouvert à tous les scénarios, après son départ des rangs de Liverpool durant le mercato estival en cours.

Salah a fait ses adieux aux Reds après 9 années marquées par le brio et l'écriture de l'histoire, ayant décidé de se séparer à l'amiable du club anglais pour partir à la recherche d'une nouvelle aventure.

Salah suscite un vif intérêt de plusieurs clubs, que ce soit du championnat turc ou de la Roshn Saudi League, sous la houlette d'Al-Ittihad.