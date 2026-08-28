Rafael Leao va à Galatasaray. La décision a été prise, l’attaquant portugais était ce matin enclin à accepter la proposition d’Aston Villa, prêt à lui garantir un salaire de 7,5 millions d’euros nets par saison, mais après le déjeuner, il a choisi de revenir sur ses pas. Dans un avenir proche, ce sera le club d’Istanbul, qui a trouvé un accord avec le joueur, auquel un salaire de 12 millions d’euros plus des bonus jusqu’en 2030 a été garanti, et avec l’AC Milan. Les Rossoneri encaisseront 40 millions d’euros de part fixe plus 3 de bonus. Plus 20 % sur une future revente.
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Coup de théâtre Rafael Leao ! Il va à Galatasaray, combien encaisse l’AC Milan
Amorim l’avait écarté.
Que Rafael Leão soit sur le départ, on l’avait compris depuis longtemps. Hier, la confirmation est venue de Ruben Amorim, lors de la conférence de presse à la veille du match contre Venise : « Leão est un joueur très fort et, s’il est dans le bon état d’esprit, il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde. Parfois, dans le football, il arrive un moment où il faut aller ailleurs ».
Le bilan avec l’AC Milan
Arrivé à Milan à l’été 2019 en provenance de Lille, Leao a disputé 291 matches avec l’AC Milan, pour 80 buts et 65 passes décisives. À son palmarès figurent un titre de champion d’Italie, celui de 2022 remporté avec Pioli sur le banc, et la Supercoupe de 2025, lorsque Conceicao était à la tête de l’équipe.
Plus-value d’environ 29 millions
La valeur comptable de Leao au 30 juin 2026 était de 11,2 millions, dans l’attente de la confirmation officielle des chiffres, la plus-value devrait être d’un peu moins de 29 millions d’euros (28,8 millions).
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