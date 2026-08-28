Coup de théâtre Rafael Leao ! Il va à Galatasaray, combien encaisse l’AC Milan

Rafael Leao va à Galatasaray. La décision a été prise, l’attaquant portugais était ce matin enclin à accepter la proposition d’Aston Villa, prêt à lui garantir un salaire de 7,5 millions d’euros nets par saison, mais après le déjeuner, il a choisi de revenir sur ses pas. Dans un avenir proche, ce sera le club d’Istanbul, qui a trouvé un accord avec le joueur, auquel un salaire de 12 millions d’euros plus des bonus jusqu’en 2030 a été garanti, et avec l’AC Milan. Les Rossoneri encaisseront 40 millions d’euros de part fixe plus 3 de bonus. Plus 20 % sur une future revente.