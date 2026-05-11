Selon Bild, le club autrichien de Bundesliga réclamerait désormais nettement plus de 20 millions d’euros, somme évoquée ces derniers jours par les médias pour le transfert.
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Coup de théâtre pour le BVB : un transfert de premier plan, que l’on croyait acquis, pourrait finalement capoter
Selon ces informations, Salzbourg souhaiterait désormais percevoir environ 25 millions d'euros de transfert de base, auxquels s'ajouteraient des primes d'un montant de quatre à six millions d'euros pour le défenseur central de 19 ans. Au total, le montant total du transfert pourrait donc même dépasser la barre des 30 millions d'euros.
Les négociations entre les deux clubs se poursuivent. Le BVB, représenté par le directeur sportif Lars Ricken et le directeur technique Ole Book, s’efforce toujours de faire baisser le montant réclamé afin de rendre l’opération plus abordable dans le cadre de l’accord global.
Auparavant, le magazine Kicker et la chaîne Sky avaient chacun affirmé que le transfert était imminent. Le BVB aurait déjà trouvé un accord avec le joueur sur un « contrat à long terme », et les discussions entre les deux clubs se trouveraient dans la dernière ligne droite.
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Gadou figure depuis plusieurs semaines sur les radars du BVB.
Avec ses 1,95 m, Gadou a quitté le centre de formation du Paris Saint-Germain pour s’expatrier en Autriche en 2024. Cette saison, l’international junior français a disputé 33 matchs officiels sous les couleurs de Salzbourg et a enrichi son expérience internationale en Ligue Europa.
À Dortmund, le jeune homme de 19 ans devrait venir renforcer une défense centrale en sous-effectif. En raison de la fin de carrière de Niklas Süle, de la blessure de longue durée d’Emre Can et de l’avenir toujours incertain de Nico Schlotterbeck, le BVB recherche désespérément des renforts pour son axe défensif.
L’intérêt du BVB pour Gadou ne date pas d’hier : Sebastian Kehl, prédécesseur de Book, avait déjà supervisé le jeune joueur au printemps dernier.