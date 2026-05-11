Selon ces informations, Salzbourg souhaiterait désormais percevoir environ 25 millions d'euros de transfert de base, auxquels s'ajouteraient des primes d'un montant de quatre à six millions d'euros pour le défenseur central de 19 ans. Au total, le montant total du transfert pourrait donc même dépasser la barre des 30 millions d'euros.

Les négociations entre les deux clubs se poursuivent. Le BVB, représenté par le directeur sportif Lars Ricken et le directeur technique Ole Book, s’efforce toujours de faire baisser le montant réclamé afin de rendre l’opération plus abordable dans le cadre de l’accord global.

Auparavant, le magazine Kicker et la chaîne Sky avaient chacun affirmé que le transfert était imminent. Le BVB aurait déjà trouvé un accord avec le joueur sur un « contrat à long terme », et les discussions entre les deux clubs se trouveraient dans la dernière ligne droite.