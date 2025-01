Coup de théâtre pour le Barça : Dani Olmo recalé, l’avenir du club en péril ?

Le refus des licences de Dani Olmo et Pau Víctor plonge le Barça dans une crise sportive et administrative. Voici tout ce qu'il faut savoir

La saga Dani Olmo prend un nouveau tournant inattendu. Ce samedi, la Liga et la Fédération espagnole de football (RFEF) ont publié un communiqué conjoint annonçant le refus des demandes de licences pour Dani Olmo et Pau Víctor, formulées par le FC Barcelone. Une décision qui plonge le club catalan dans une crise administrative et sportive sans précédent.

Dans leur communiqué, les deux institutions expliquent leur position en s’appuyant sur les articles 130.2 et 141.5 des Règlements généraux de la RFEF. Ces articles stipulent qu’un joueur dont la licence a été annulée ne peut, au cours de la même saison, obtenir une nouvelle licence pour jouer dans la même équipe. Cette interprétation stricte des règles a conduit à ce verdict sans appel, rendant impossible la réintégration des deux joueurs dans l’effectif du Barça pour la suite de la saison.