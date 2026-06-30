CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE





CÔTE D’IVOIRE





Fofana 6 : impuissant face à la frappe de Nusa et à la reprise de Haaland.





Doué 5,5 : peu en vue, ce qui surprend pour un joueur dont la présence est habituellement la principale qualité.





Kossounou 5,5 : Haaland est un client coriace et il ne lui pose guère de problèmes, jusqu’à l’action finale où il se laisse attirer par le ballon et l’oublie dans la surface.





Agbadou 5 : principal responsable du deuxième but norvégien, il perd totalement Haaland de vue, ce qui est impardonnable face à un joueur de ce calibre.





Konan 5,5 : très menaçant sur le côté gauche et très offensif, il se fait néanmoins déborder par Berg sur l’action décisive. (Touré entre à la 90'+3', non noté)





Kessie 6 : présent dans les phases offensives et métronome de l’équipe, il peine toutefois à imposer son influence.





Sangaré 6 : il sauve son équipe d’un deuxième but de Haaland, puis veille à bien couvrir ses arrières.





Oulai 5 : il tente d’alterner entre défense et soutien offensif, mais se montre trop indécis pour peser réellement dans l’une ou l’autre des phases. (à la 61^e, Diallo 7,5 : il sauve sur la ligne le doublé de Heggem, puis, dans la foulée, efface la moitié de la défense d’un dribble et égalise. Deuxième but en Coupe du monde pour l’ancien Bergamasque, un atout précieux. Pourquoi était-il sur le banc ?)





Y. Diomandé 6 : technique et vitesse, danger permanent pour les adversaires, l’une des belles surprises de ce Mondial, mais il brille par intermittence. (à partir de la 90^e+3' Guessand sv)





Bonny 5 : il devrait être le fer de lance de l’attaque mais il se fait discret, même s’il est souvent laissé seul par ses coéquipiers. On le voit très peu, l’attaquant de l’Inter termine une Coupe du monde très décevante. (à partir de la 61e minute,Wahi 5,5 : nervosité et dynamisme, mais il passe inaperçu dans la surface)





Pepe 6,5 : techniquement revenu à son meilleur niveau lillois, il apporte dribbles, fantaisie et imprévisibilité à l’attaque ivoirienne, mais manque de soutien à Bonny dans la zone de finition et échoue à égaliser en tirant sur Nyland. L’entrée de Diallo lui offre enfin un véritable partenaire et inspire le but du 2-2. (à partir de la 87e, Diakité sv)





Sélectionneur Faé 6 : son équipe tente de construire le jeu mais est punie dès le premier tir. En deuxième mi-temps, elle semble baisser de rythme mais parvient à égaliser grâce à l’entrée en jeu de Diallo, un joueur qui ne peut tout simplement pas rester sur le banc. D’ailleurs, pourquoi n’a-t-il pas débuté le match ? Il mérite tout de même la moyenne car il est passé tout près de l’exploit.







