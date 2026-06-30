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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Côte d’Ivoire - Norvège : les notes de CM : Bonny en difficulté, Haaland imparable, Diallo exceptionnel

Norvège
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire vs Norvège
Coupe du monde

Les notes du seizième de finale entre les Scandinaves de Solbakken et les Ivoiriens de Fae.

CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE


CÔTE D’IVOIRE


Fofana 6 : impuissant face à la frappe de Nusa et à la reprise de Haaland.


Doué 5,5 : peu en vue, ce qui surprend pour un joueur dont la présence est habituellement la principale qualité.


Kossounou 5,5 : Haaland est un client coriace et il ne lui pose guère de problèmes, jusqu’à l’action finale où il se laisse attirer par le ballon et l’oublie dans la surface.


Agbadou 5 : principal responsable du deuxième but norvégien, il perd totalement Haaland de vue, ce qui est impardonnable face à un joueur de ce calibre.


Konan 5,5 : très menaçant sur le côté gauche et très offensif, il se fait néanmoins déborder par Berg sur l’action décisive. (Touré entre à la 90'+3', non noté)


Kessie 6 : présent dans les phases offensives et métronome de l’équipe, il peine toutefois à imposer son influence.


Sangaré 6 : il sauve son équipe d’un deuxième but de Haaland, puis veille à bien couvrir ses arrières.


Oulai 5 : il tente d’alterner entre défense et soutien offensif, mais se montre trop indécis pour peser réellement dans l’une ou l’autre des phases. (à la 61^e, Diallo 7,5 : il sauve sur la ligne le doublé de Heggem, puis, dans la foulée, efface la moitié de la défense d’un dribble et égalise. Deuxième but en Coupe du monde pour l’ancien Bergamasque, un atout précieux. Pourquoi était-il sur le banc ?)


Y. Diomandé 6 : technique et vitesse, danger permanent pour les adversaires, l’une des belles surprises de ce Mondial, mais il brille par intermittence. (à partir de la 90^e+3' Guessand sv)


Bonny 5 : il devrait être le fer de lance de l’attaque mais il se fait discret, même s’il est souvent laissé seul par ses coéquipiers. On le voit très peu, l’attaquant de l’Inter termine une Coupe du monde très décevante. (à partir de la 61e minute,Wahi 5,5 : nervosité et dynamisme, mais il passe inaperçu dans la surface)


Pepe 6,5 : techniquement revenu à son meilleur niveau lillois, il apporte dribbles, fantaisie et imprévisibilité à l’attaque ivoirienne, mais manque de soutien à Bonny dans la zone de finition et échoue à égaliser en tirant sur Nyland. L’entrée de Diallo lui offre enfin un véritable partenaire et inspire le but du 2-2. (à partir de la 87e, Diakité sv)


Sélectionneur Faé 6 : son équipe tente de construire le jeu mais est punie dès le premier tir. En deuxième mi-temps, elle semble baisser de rythme mais parvient à égaliser grâce à l’entrée en jeu de Diallo, un joueur qui ne peut tout simplement pas rester sur le banc. D’ailleurs, pourquoi n’a-t-il pas débuté le match ? Il mérite tout de même la moyenne car il est passé tout près de l’exploit.



  • NORVÈGE

    Nyland 7 : excellent face à Pepe, il a juste frôlé le ballon sur Diallo, puis, en fin de match, il a sauvé les meubles sur le coup franc de l’ancien joueur de l’Atalanta.


    Pedersen 5,5 : impliqué dans l’erreur qui a conduit à l’égalisation ivoirienne, il s’est fait attirer par Diallo avant de se faire éliminer. (remplacé à la 83e par Aursnes, non noté)


    Ajer 5,5 : il échappe de justesse à un carton jaune face à Diomandé, subit la vitesse des attaquants ivoiriens et se rend coupable sur le but de Diallo.


    Heggem 6 : dangereux en zone offensive, il souffre face à la vitesse de Pepe et Diallo. Il frôle le doublé sur un corner ; dans l’ensemble, il est plus à l’aise en attaque qu’en défense.


    Møller Wolfe 6,5 : solide défensivement et capable de monter, il évite l’égalisation en repoussant un lob dangereux dans les derniers instants.


    Odegaard 6 : il sert à Nusa le ballon qui donne l’avantage à la Norvège, mais il paraît nerveux et en deçà de son niveau habituel, malgré son talent.


    Berg 7 : quasi invisible jusqu’à la 87^e minute, il offre à la Norvège son billet pour les huitièmes grâce à son débordement et son centre décisif pour le but de Haaland.


    Berge 6 : solidité et combativité au milieu de terrain, exactement ce que Solbakken attend de lui.


    Sorloth 5 : contraint de s’écarter sur les ailes pour se créer des occasions, il offre quelques déviations de la tête très intéressantes mais sans suite. Peu d’impact. (à partir de la 71e, Bobb 6,5 : il est à l’origine de l’action qui mène au centre de Berg et au but victorieux de Haaland. Précieux)


    Haaland 7,5 : il sourit pendant l’hymne, comme les prédestinés, car il sait peut-être déjà comment cela va se terminer. Présent et dangereux en première période, il frôle même le doublé juste après l’ouverture du score de Nusa. Puis il s’efface totalement après la pause et disparaît du radar. Jusqu’à la 87^e, où, inexplicablement laissé seul au cœur de la surface, il punit la Côte d’Ivoire d’une tête imparable, inscrit son cinquième but dans la compétition et offre la qualification au Brésil. Inévitable : tôt ou tard, on sait qu’il va frapper.


    Nusa 7 : il invente un tir enroulé qui change la donne, un but que seuls les grands peuvent marquer. Puis il écope d’un carton jaune stupide et sort peut-être prématurément. (à partir de la 71e, Schjelderup 6 : il entre en jeu et participe activement à la poussée finale, y mettant beaucoup d’énergie).


    Le sélectionneur Solbakken 6,5 : une première période en demi-teinte de la part de ses joueurs jusqu’au but de Nusa ; en seconde, le jeu s’améliore mais la Côte d’Ivoire égalise. En fin de match, il doit une nouvelle fois remercier le génie que le destin lui a offert, mais la Norvège, de retour en huitièmes de finale d’une Coupe du monde 28 ans plus tard, porte aussi sa marque.

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