Costacurta tonne : « Milan, ces retards à l’allumage sont une honte, un comportement de rustres. »

Billy Costacurta, ancienne légende du Milan, s'exprime dans Tuttosport. Voici les passages les plus intéressants.





L’INTER

« Je regrette que l’Inter ait essuyé deux refus importants sur le marché des transferts. Si des joueurs comme Palestra ou Nico Paz préfèrent aller ailleurs plutôt que dans un club comme l’Inter, cela signifie que l’attrait d’autrefois n’existe plus, et ce n’est pas un bon signe pour nos grands clubs. Ils ont choisi l’argent ou leur zone de confort. »





NAPLES ET ALLEGRI

«Napoli est solide, mais je ne le vois pas parmi les quinze premiers en Ligue des champions. Si Allegri entraînait le Bayern, il atteindrait peut-être la finale, mais avec ce Napoli-là, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu qu’Allegri soit l’entraîneur idéal pour ce type de parcours européen. Je ne veux pas être mal compris : je n’ai rien contre Allegri ou Mourinho, mais je ne prends pas de plaisir à regarder leurs matchs. Après 45 ans de football, je peux me permettre de choisir, et j’ai assez vu ce style de rencontres ; je veux m’amuser. »





LA JUVENTUS

«Un projet existe, Carnevali et Spalletti sont deux personnalités crédibles. La Juve va revenir au sommet.»



