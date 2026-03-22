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Gabriele Stragapede

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Cordoba : « L'Inter doit savoir que le championnat est relancé ; 6 points en 8 matchs, c'est peu »

L'avis de l'ancien défenseur nerazzurro sur la situation actuelle de l'Inter.

L'Inter reste sur un nouveau match sans victoire et, pour la troisième rencontre consécutive, ne parvient pas à s'imposer, faisant match nul 1-1 au stade Franchi contre la Fiorentina lors de la 30e journée du championnat de Serie A.

Dans les studios de DAZN, c'est l'ancien défenseur des Nerazzurri, Ivan Ramiro Cordoba, qui a commenté la situation actuelle du club de Viale della Liberazione, en déclarant : « L'important, c'est que l'Inter soit consciente de la situation, que le championnat est encore ouvert. Avec 8 points d'avance, ils pouvaient peut-être penser être tranquilles, mais 6 points en 8 matchs, c'est peu. »

  • LES MOTS DE CORDOBA

    Cordoba conclut ensuite en expliquant ce que l'Inter doit faire à partir de maintenant : « Ils devront accélérer le rythme et retrouver le niveau qu'ils avaient affiché pendant le reste du championnat. Heureusement, la trêve nous laisse le temps de nous ressouder tous ensemble ; bien sûr, il faut espérer que tous ceux qui partent en sélection reviennent indemnes, mais au moins, nous avons le temps de comprendre ce qu'il faut améliorer. »

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