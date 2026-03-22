Cordoba : « L'Inter doit savoir que le championnat est relancé ; 6 points en 8 matchs, c'est peu »

L'Inter reste sur un nouveau match sans victoire et, pour la troisième rencontre consécutive, ne parvient pas à s'imposer, faisant match nul 1-1 au stade Franchi contre la Fiorentina lors de la 30e journée du championnat de Serie A.

Dans les studios de DAZN, c'est l'ancien défenseur des Nerazzurri, Ivan Ramiro Cordoba, qui a commenté la situation actuelle du club de Viale della Liberazione, en déclarant : « L'important, c'est que l'Inter soit consciente de la situation, que le championnat est encore ouvert. Avec 8 points d'avance, ils pouvaient peut-être penser être tranquilles, mais 6 points en 8 matchs, c'est peu. »