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Jose MourinhoGetty Images
Jonas Rütten

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Conséquence amère de la lutte pour le pouvoir : Jose Mourinho devrait coûter bien plus cher que prévu au Real Madrid

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Selon plusieurs médias, José Mourinho serait sur le point de reprendre les rênes du Real Madrid. Mais cette nomination va coûter très cher au club madrilène.

Selon Bild et la chaîne portugaise RTP, la clause libératoire de Mourinho avec Benfica est arrivée à échéance. 

Selon ces sources, le Real Madrid aurait pu recruter l’entraîneur pour sept millions d’euros, mais en raison des turbulences des dernières semaines, le délai serait expiré mardi. Le coût du technicien de 63 ans s’élèverait désormais à pas moins de 14 millions d’euros. Mourinho est sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027.

  • Lors d'une conférence de presse très médiatisée mi-mai, le président Florentino Pérez a d’abord vertement réprimandé les représentants de la presse, évoquant une « campagne de dénigrement » contre le club, avant de convoquer de nouvelles élections à la présidence. Pour la première fois, un adversaire, Enrique Riquelme, s’est réellement présenté pour défier Pérez.

    Selon Bild, l’arrivée de José Mourinho, initialement prévue pour le lundi de Pentecôte, est gelée dans l’attente du résultat du scrutin. À Lisbonne, on estime toutefois que « The Special One » reviendra cet été sur le banc merengue pour un deuxième mandat, après sa première expérience de 2010 à 2013. 

    Pour le remplacer, Benfica anticipe l’arrivée de Marco Silva, libre cet été après trois saisons à Fulham, qu’il a mené à la 11e place de Premier League en 2023-2024.

    Après un passage mitigé à Fenerbahçe, le technicien portugais avait pris les commandes de Benfica en septembre dernier, mais il n’a pas réussi à offrir le titre au club lisboète malgré une saison d’invaincu en Liga Portugal. C’est le FC Porto qui a été sacré champion, après avoir également éliminé Mourinho et Benfica en quarts de finale de la Coupe de Portugal. En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée dès le tour intermédiaire, face au Real Madrid, comme un symbole.

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  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRIDAFP

    Le Real Madrid sombre dans le chaos avec Arbeloa

    Malgré leur qualification en Ligue des champions aux dépens de « Mou » et de Benfica, les Merengues n’ont pas connu une saison faste. Des dissensions internes avec les cadres de l’équipe ont précipité le départ de Xabi Alonso après seulement quelques mois en poste, suite à la défaite en finale de la Supercoupe contre Barcelone mi-janvier. L’intérim d’Álvaro Arbeloa s’est immédiatement transformé en fiasco.

    Le club est éliminé dès les huitièmes de finale de la Copa del Rey par Albacete, commet plusieurs erreurs grossières en Liga et se fait distancer par le FC Barcelone dans la course au titre. En Ligue des champions, l’équipe s’incline en quarts de finale face au FC Bayern en avril. Le départ d’Arbeloa en fin de saison devient alors inévitable. 

    Lui non plus n’a pas réussi à instaurer la structure et le calme dans un vestiaire royal plus que jamais agité. En mai, des informations faisant état de violentes altercations entre joueurs – notamment l’incident entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde – ont ajouté de l’huile sur le feu. L’affaire Kylian Mbappé a encore accru le risque d’explosion de cette poudrière royale. 

    José Mourinho, qui s’apprête à revenir sur le banc madrilène pour un deuxième mandat, aura donc du pain sur la planche.