Lors d'une conférence de presse très médiatisée mi-mai, le président Florentino Pérez a d’abord vertement réprimandé les représentants de la presse, évoquant une « campagne de dénigrement » contre le club, avant de convoquer de nouvelles élections à la présidence. Pour la première fois, un adversaire, Enrique Riquelme, s’est réellement présenté pour défier Pérez.

Selon Bild, l’arrivée de José Mourinho, initialement prévue pour le lundi de Pentecôte, est gelée dans l’attente du résultat du scrutin. À Lisbonne, on estime toutefois que « The Special One » reviendra cet été sur le banc merengue pour un deuxième mandat, après sa première expérience de 2010 à 2013.

Pour le remplacer, Benfica anticipe l’arrivée de Marco Silva, libre cet été après trois saisons à Fulham, qu’il a mené à la 11e place de Premier League en 2023-2024.

Après un passage mitigé à Fenerbahçe, le technicien portugais avait pris les commandes de Benfica en septembre dernier, mais il n’a pas réussi à offrir le titre au club lisboète malgré une saison d’invaincu en Liga Portugal. C’est le FC Porto qui a été sacré champion, après avoir également éliminé Mourinho et Benfica en quarts de finale de la Coupe de Portugal. En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée dès le tour intermédiaire, face au Real Madrid, comme un symbole.