Conseil à Lewandowski : quitte le FC Barcelone pour rejoindre ce club

Dans une interview accordée à PlayUK, Mendieta suggère que l’attaquant chevronné pourrait envisager sa prochaine aventure dans le nord du Pays de Galles. « Robert Lewandowski a déclaré qu’il était prêt à lever le pied, et s’il souhaite se tourner vers le cinéma après sa carrière, Wrexham est l’endroit idéal pour lui ! », a lancé avec humour l’ancien joueur de Barcelone et de Valence. « Il cherche à ouvrir un nouveau chapitre. Si Robert veut continuer à jouer, il a bien sûr des options. Même si je ne suis pas certain du niveau de la compétition. »

Mendieta met toutefois en garde : un transfert dans les divisions inférieures anglaises n’est pas anodin. « Je ne suis pas sûr que ce type de joueurs s’en sorte toujours bien, surtout en Championship ou en deuxième division espagnole. Ces championnats sont très difficiles pour des joueurs de ce profil. Mais Robert, avec sa qualité et ses compétences, a encore beaucoup à offrir. Il ne manquera pas d’options, attendons donc de voir la suite. Ce serait passionnant. »