Gaizka Mendieta conseille à Robert Lewandowski de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le ambitieux club de Wrexham, qui évolue en Championship. L’attaquant polonais a récemment annoncé son départ du champion d’Espagne.
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Conseil à Lewandowski : quitte le FC Barcelone pour rejoindre ce club
Alors que Robert Lewandowski s’apprête à clore son aventure espagnole couronnée de succès, les spéculations sur sa prochaine destination vont bon train. L’attaquant de 37 ans a récemment laissé entendre que ses jours au plus haut niveau pourraient être comptés. Il a admis qu’un changement d’environnement, vers un championnat moins exigeant physiquement, constituait une option crédible. « Un échelon inférieur est une option. J’aurai bientôt 38 ans, mais je me sens toujours en forme, alors j’y réfléchis. Je dois envisager qu’il soit temps de jouer à un niveau moins exigeant et de profiter de la vie. Cette possibilité pourrait se présenter, et je ne l’exclus pas. »
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Dans une interview accordée à PlayUK, Mendieta suggère que l’attaquant chevronné pourrait envisager sa prochaine aventure dans le nord du Pays de Galles. « Robert Lewandowski a déclaré qu’il était prêt à lever le pied, et s’il souhaite se tourner vers le cinéma après sa carrière, Wrexham est l’endroit idéal pour lui ! », a lancé avec humour l’ancien joueur de Barcelone et de Valence. « Il cherche à ouvrir un nouveau chapitre. Si Robert veut continuer à jouer, il a bien sûr des options. Même si je ne suis pas certain du niveau de la compétition. »
Mendieta met toutefois en garde : un transfert dans les divisions inférieures anglaises n’est pas anodin. « Je ne suis pas sûr que ce type de joueurs s’en sorte toujours bien, surtout en Championship ou en deuxième division espagnole. Ces championnats sont très difficiles pour des joueurs de ce profil. Mais Robert, avec sa qualité et ses compétences, a encore beaucoup à offrir. Il ne manquera pas d’options, attendons donc de voir la suite. Ce serait passionnant. »
Maintenant que le départ de Barcelone est officiel, la question de savoir qui succédera au Polonais reste le sujet de conversation principal en Espagne. Mendieta estime que le club n’a pas besoin de chercher plus loin que l’icône du Bayern Munich, Harry Kane, recruté en 2023 pour remplacer Lewandowski à l’Allianz Arena. « J’aimerais voir Harry Kane à Barcelone, en Liga. C’est un joueur fantastique qui, encore une fois, a eu tellement de malchance en matière de titres. Pourquoi pas ? On a vu Robert Lewandowski arriver, personne ne pensait qu’il viendrait au Barça, mais il l’a fait. »
L’ancien international espagnol ajoute : « Je pense que le Barça se trouve actuellement dans une situation financière bien plus favorable qu’il y a deux ou trois ans. Si l’on considère la capacité de l’équipe à se relever, à être compétitive et à gagner. Ils ont remporté la Liga deux fois. Je pense que cela attirera de nombreux grands joueurs prêts à se contenter d’un salaire inférieur à ce qu’ils toucheraient ailleurs, simplement parce que c’est Barcelone. »
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Les adieux de Lewandowski ont été un moment émouvant, après qu’il eut fait ses adieux aux supporters à l’issue de son dernier match à domicile contre le Real Betis. L’attaquant n’a pas pu retenir ses larmes lorsque le public a scandé son nom. Ce fut une conclusion à la hauteur de ses quatre années passées au club, qui lui ont valu 119 buts et une place de choix dans l’histoire du club.
S’adressant une dernière fois aux supporters, le légendaire numéro 9 a souligné l’importance du club à ses yeux. « C’est une journée très émouvante et difficile. Quand je suis arrivé à Barcelone, je savais que ce club était grand, mais votre soutien a été incroyable et je me suis senti chez moi ici dès le début. Je n’oublierai jamais la façon dont vous avez scandé mon nom. Merci à mes coéquipiers, aux entraîneurs et à tous ceux qui travaillent au club. Ce fut un honneur de jouer pour le Barça. Nous avons partagé de grands moments durant ces quatre années et je suis très fier de nos accomplissements. Aujourd’hui, je fais mes adieux à ce stade, mais le Barça restera toujours dans mon cœur. Visca el Barça et Visca Catalunya ! »