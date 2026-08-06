Comme on peut le lire sur le site officiel du club lombard, Como 1907 a le plaisir d’annoncer l’arrivée en prêt de l’ailier droit de l’équipe du Brésil Yan Couto en provenance du Borussia Dortmund pour la saison 2026/27.
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Como officialise Couto. Fabregas : « Un joueur courageux »
LA CARRIÈRE
Né en 2002, Couto a commencé sa carrière à Coritiba avant de rejoindre Manchester City en 2020.Il a ensuite acquis de l’expérience avec Gérone, Braga et le Borussia Dortmund, avant de rejoindre définitivement le club allemand en 2025.
Joueur dynamique et doté d’une grande qualité technique, Couto peut occuper plusieurs rôles sur le flanc droit, apportant à Côme l’expérience acquise en Bundesliga, en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Coupe du monde des clubs.
Sur le plan international, il a remporté la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2019 avec le Brésil et a fait ses débuts en équipe nationale A en 2023.
Les mots de Fabregas et Couto
L’entraîneur de Como 1907, Cesc Fàbregas, a commenté : « Yan est un joueur courageux et techniquement fort qui nous offre plusieurs options sur le côté droit. Il aime jouer vers l’avant, il a une grande énergie et s’adapte bien à notre façon de jouer. Il est encore jeune, mais il a déjà acquis une expérience importante et nous pensons qu’il peut continuer à grandir avec nous ».
À propos de son arrivée, Yan a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici, j’aime beaucoup la façon de jouer de l’équipe et sa philosophie, j’espère aider l’équipe à encore s’améliorer. Je crois que c’est une étape importante pour ma carrière, j’ai hâte de commencer ».
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