Né en 2002, Couto a commencé sa carrière à Coritiba avant de rejoindre Manchester City en 2020.Il a ensuite acquis de l’expérience avec Gérone, Braga et le Borussia Dortmund, avant de rejoindre définitivement le club allemand en 2025.





Joueur dynamique et doté d’une grande qualité technique, Couto peut occuper plusieurs rôles sur le flanc droit, apportant à Côme l’expérience acquise en Bundesliga, en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Coupe du monde des clubs.





Sur le plan international, il a remporté la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2019 avec le Brésil et a fait ses débuts en équipe nationale A en 2023.



