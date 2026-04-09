Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi soir avoir déposé une plainte officielle auprès de l'Union européenne de football (UEFA) concernant les événements survenus lors de son match contre l'Atlético de Madrid.

Les Blaugranas se sont inclinés 0-2 lors du quart de finale aller de la Ligue des champions.

Les Blaugranas ont évolué à dix dès la 44e minute après l’expulsion de Pau Cubarsi.

Dans un communiqué officiel, le club catalan a confirmé avoir déposé une réclamation auprès de l’UEFA pour contester la qualité de l’arbitrage lors de cette rencontre.