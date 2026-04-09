Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduit par

Communiqué musclé : le FC Barcelone adresse quatre exigences à l’UEFA

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
Espagne

Barcelone critique l'arbitrage après l'expulsion de Kubarsi

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi soir avoir déposé une plainte officielle auprès de l'Union européenne de football (UEFA) concernant les événements survenus lors de son match contre l'Atlético de Madrid.

Les Blaugranas se sont inclinés 0-2 lors du quart de finale aller de la Ligue des champions.

Les Blaugranas ont évolué à dix dès la 44e minute après l’expulsion de Pau Cubarsi.

Dans un communiqué officiel, le club catalan a confirmé avoir déposé une réclamation auprès de l’UEFA pour contester la qualité de l’arbitrage lors de cette rencontre.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Enquête officielle ouverte : les enregistrements des conversations entre arbitres ont été obtenus.

    Le communiqué du FC Barcelone souligne que l’arbitrage n’a pas respecté les règles en vigueur, influençant directement la rencontre et son issue.

    Le communiqué précise : « La plainte concerne un fait de jeu spécifique : à la 54^e minute, après une reprise de jeu régulière, un joueur adverse a intercepté le ballon dans la surface de réparation sans que l’arbitre ne siffle de penalty. »

    Le club catalan estime que cette décision, combinée à une intervention vidéo jugée insuffisante, constitue une erreur grave. Il réclame donc l’ouverture d’une enquête officielle, l’accès aux échanges entre les arbitres, la reconnaissance publique des erreurs et des mesures correctives appropriées.

    Le communiqué conclut : « Ce n'est pas la première fois, lors des dernières éditions de la Ligue des champions, que des décisions arbitrales incompréhensibles ont eu un impact négatif sur l'équipe, créant ainsi un double standard évident et empêchant une concurrence équitable face aux autres clubs. »

    Lire aussi

    La décision de Flick irrite une star du FC Barcelone

    • Publicité
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM