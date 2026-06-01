Comment un modeste stade est devenu un symbole de résilience, de solidarité et d’espoir

« J’ai foulé la pelouse en traversant des tribunes dévastées et des couloirs encombrés de verre et de béton. Des enfants tournaient autour d’un grand cratère noir ; ils jouaient au football. Le spectacle était douloureux, mais il m’a aussi profondément ému. L’ennemi avait bien détruit le terrain, mais il n’avait pas éteint la passion de ces jeunes pour leur jeu favori. »

Cette scène résume à elle seule l’enfance d’Andriy Shevchenko, l’un des plus grands footballeurs ukrainiens de l’histoire. L’avant-centre, futur bourreau des défenses sur la pelouse légendaire de San Siro, a fait ses premiers pas à cet endroit, tracé les bases d’une carrière étincelante et contribué à l’une des plus belles pages de l’AC Milan. Bien avant les tribunes bondées, les grands trophées et la gloire internationale, c’est sur cette pelouse que le jeune Shevchenko courait, probablement avec un maillot trop grand, un short tombant sous les genoux, mais déjà animé par des rêves aussi grands que ceux des enfants d’aujourd’hui.



« Le gardien défend les buts, mais comment les protéger contre un missile ? » interrogeait Oleksandr Shovkovskyi, légende du Dynamo Kiev.





Voici l’histoire du stade Chempion « Champion » à Irpin, une banlieue de la capitale ukrainienne, Kiev. L’histoire d’un stade qui n’est pas seulement un stade, mais qui est devenu un symbole de résilience et d’espoir.