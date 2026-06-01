Goal.com
En directBillets
ShevchenckoVoetbalzone
Daily Loos

Traduit par

Comment un modeste stade est devenu un symbole de résilience, de solidarité et d’espoir

FEATURES
Ukraine
A. Shevchenko

« J’ai foulé la pelouse en traversant des tribunes dévastées et des couloirs encombrés de verre et de béton. Des enfants tournaient autour d’un grand cratère noir ; ils jouaient au football. Le spectacle était douloureux, mais il m’a aussi profondément ému. L’ennemi avait bien détruit le terrain, mais il n’avait pas éteint la passion de ces jeunes pour leur jeu favori. »

Cette scène résume à elle seule l’enfance d’Andriy Shevchenko, l’un des plus grands footballeurs ukrainiens de l’histoire. L’avant-centre, futur bourreau des défenses sur la pelouse légendaire de San Siro, a fait ses premiers pas à cet endroit, tracé les bases d’une carrière étincelante et contribué à l’une des plus belles pages de l’AC Milan. Bien avant les tribunes bondées, les grands trophées et la gloire internationale, c’est sur cette pelouse que le jeune Shevchenko courait, probablement avec un maillot trop grand, un short tombant sous les genoux, mais déjà animé par des rêves aussi grands que ceux des enfants d’aujourd’hui.


« Le gardien défend les buts, mais comment les protéger contre un missile ? » interrogeait Oleksandr Shovkovskyi, légende du Dynamo Kiev.


Voici l’histoire du stade Chempion « Champion » à Irpin, une banlieue de la capitale ukrainienne, Kiev. L’histoire d’un stade qui n’est pas seulement un stade, mais qui est devenu un symbole de résilience et d’espoir.

  • House of Culture IrpinImago

    Les cicatrices

    La guerre qui a frappé cette petite ville de quelque 80 000 habitants du 24 février 2022 à fin mars 2022 a laissé des traces profondes. Si les impacts de balle, les maisons détruites, les débris de béton et les infrastructures dévastées ne dominent plus le paysage urbain, ils n’ont pas pour autant disparu, qu’on le veuille ou non.

    À deux pas du stade se dresse toujours l’imposante « Maison de la culture », où, pendant des décennies, les habitants se retrouvaient pour des pièces de théâtre et des concerts. Ses piliers blancs massifs et sa façade bleu clair, déjà impressionnants avant l’invasion, se détachent désormais davantage, la façade étant criblée d’impacts de balles.

    Non loin de là, la rivière Irpin, désormais connue dans le monde entier, a vu les Ukrainiens faire sauter un pont pour arrêter l’avancée russe – une opération couronnée de succès. Plus de quatre ans après, les débris gisent encore à côté de la nouvelle structure, comme une pièce maîtresse rendant hommage à la ville.

    Ces stigmates, loin d’être seulement des cicatrices de destruction et de tristesse, sont aussi devenus des symboles d’espoir, de résilience et de résistance. Le stade, lui, témoigne de cette force : quelques jours après la fin des combats, les enfants y ont de nouveau fait rouler le ballon. « Nous jouons au football même dans ces conditions, car cela nous remonte le moral et nous permet de ne pas penser à la guerre », a déclaré au New York Times Daniil Kisel, l’entraîneur de 25 ans d’une équipe de l’Olymp Irpin.

    • Publicité
  • Irpin StadiumImago

    Là où se forgent les champions

    Inauguré en 2016 à Irpin, le stade multifonctionnel « Champion » occupe le lieu même où Shevchenko a effectué ses premiers pas de footballeur. Avec ses mille places, il n’est pas imposant, mais il constitue le cœur battant de la ville. Chaque jour, quelque cinq cents personnes s’y pressent : parents fiers, entraîneurs passionnés, visages rougis par l’effort, et enfants souriants qui filent sur la pelouse avec des rêves plus grands que les frontières de la ville.

    Outre le club junior Olymp Irpin, l’école de football du Real Madrid y était également basée, et les tournois nationaux et internationaux lui donnaient une résonance bien supérieure à sa modeste capacité. On y gagnait, on y perdait, on y forgeait des amitiés, on y apprenait des leçons de vie et on y créait des souvenirs. En somme, un lieu où l’on pouvait simplement être enfant.

    Jusqu’à ce que la guerre éclate.

  • Irpin Stadiumimago

    Indépendant, mais pas résigné

    « J'ai immédiatement compris ce que je devais faire en voyant le stade : il fallait le rénover, et c'est précisément ce que je vais faire. »

    En tant qu’ambassadeur de UNITED24, l’ancien buteur a immédiatement lancé une collecte de fonds. Des clubs de renom tels que l’AC Milan, le Shakhtar Donetsk et plusieurs formations de Serie A ont répondu présent, preuve que le football mondial perçoit l’enjeu symbolique dépassant de loin le simple remplacement d’un gazon synthétique.

    Mais les dégâts causés par la guerre ne se réparent pas du jour au lendemain. Si des progrès sont visibles, notamment la remise en état de la pelouse, le chantier reste globalement décevant. L’ampleur des dégâts, plus importante que prévu, a fait grimper la facture à environ 5,5 millions d’euros, et les entrepreneurs se sont succédé à un rythme effréné. Plus de trois ans plus tard, le chantier n’est toujours pas achevé : de nombreux travaux ont été réalisés, mais aucune date de livraison définitive n’est fixée.

    Entre-temps, un abri anti-bombes est aménagé sous les tribunes : là même où les parents viendront bientôt encourager leurs enfants, ils pourront aussi se mettre à l’abri si l’alerte aérienne retentit. En Ukraine, rêves et danger coexistent, conférant à cette reconstruction un sens profond malgré ses difficultés.

    Car, sur cette pelouse, un garçon a un jour couru, vêtu d’un maillot trop grand et porté par des rêves encore plus grands. Il est devenu légende. Et les enfants qui ont tourné autour de ce cratère noir rêvent à leur tour. Mais les rêves ont besoin d’un lieu, et ils méritent de le retrouver.


Matchs Amicaux
Danemark crest
Danemark
DEN
Ukraine crest
Ukraine
UKR