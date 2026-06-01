« J’ai pénétré sur la pelouse en traversant des tribunes dévastées et des couloirs encombrés de verre et de béton. Des enfants tournaient autour d’un grand cratère noir ; ils jouaient au football. La scène était poignante, mais elle m’a aussi profondément ému. L’ennemi avait bien détruit le terrain, mais il n’avait pas éteint la passion de ces enfants pour leur jeu préféré. »

Cette scène, à la fois émouvante et inspirante, illustre le parcours d’Andriy Shevchenko, l’un des plus grands footballeurs ukrainiens de l’histoire. L’attaquant, qui a régné pendant des années sur la pelouse légendaire de San Siro, a rendu les défenseurs fous et a fait partie de ce qui est souvent considéré comme le meilleur AC Milan de tous les temps, a fait ses premiers pas à cet endroit, lançant une carrière qui s’avérera fabuleuse. Avant les tribunes bondées, les grands trophées et la gloire internationale, c’est sur cette pelouse que le jeune Shevchenko courait, probablement avec un maillot trop grand, un short tombant sous les genoux, mais déjà porté par des rêves à la mesure de ceux des enfants d’aujourd’hui.



« Le gardien défend les buts, mais comment les protéger contre un missile ? » interrogeait Oleksandr Shovkovskyi, légende du Dynamo Kiev.





Telle est l’histoire du stade Chempion « Champion » d’Irpin, banlieue de la capitale ukrainienne Kiev. L’histoire d’un lieu qui, bien au-delà du simple terrain de jeu, est devenu le symbole vivant de la résilience et de l’espoir.