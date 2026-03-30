Comment Tottenham pourrait-il jouer avec De Zerbi : schéma tactique, nouvelle philosophie et le rôle de Kolo Muani

De Zerbi s'est toujours distingué par son football offensif et proactif ; sa philosophie repose sur la possession du ballon et la construction du jeu à partir de l'arrière, souvent directement depuis le gardien : les principaux schémas tactiques auxquels il est attaché sont le 4-2-3-1 et le 4-3-3, avec des ailiers offensifs qui ont tendance à s'écarter pour ouvrir des espaces aux incursions des milieux de terrain. Si De Zerbi devait effectivement devenir le nouvel entraîneur de Tottenham pour ces derniers mois de la saison, voici quelle pourrait être la composition type des Spurs :

La composition probable (4-2-3-1) : Vicario ; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence ; Gray, Palhinha ; Richarlison, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani.



