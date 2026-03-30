Après avoir entraîné en Ukraine (Shakhtar Donetsk) et en France (Olympique de Marseille), Roberto De Zerbi pourrait poursuivre son aventure à l'étranger en rejoignant l'Angleterre : l'ancien entraîneur, entre autres, de Sassuolo et de Benevento, est le favori de Tottenham, qui vient de se séparer d'Igor Tudor – résiliation d'un commun accord – et mise tout sur De Zerbi : les contacts sont en cours depuis plusieurs jours, le technicien italien a pris son temps car il souhaiterait attendre l'été pour voir d'abord s'ils parviennent à se maintenir, mais le club anglais insiste pour l'avoir immédiatement.
Traduit par
Comment Tottenham pourrait-il jouer avec De Zerbi : schéma tactique, nouvelle philosophie et le rôle de Kolo Muani
LA COMPOSITION POSSIBLE DE TOTTENHAM SELON DE ZERBI
De Zerbi s'est toujours distingué par son football offensif et proactif ; sa philosophie repose sur la possession du ballon et la construction du jeu à partir de l'arrière, souvent directement depuis le gardien : les principaux schémas tactiques auxquels il est attaché sont le 4-2-3-1 et le 4-3-3, avec des ailiers offensifs qui ont tendance à s'écarter pour ouvrir des espaces aux incursions des milieux de terrain. Si De Zerbi devait effectivement devenir le nouvel entraîneur de Tottenham pour ces derniers mois de la saison, voici quelle pourrait être la composition type des Spurs :
La composition probable (4-2-3-1) : Vicario ; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence ; Gray, Palhinha ; Richarlison, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani.
LE TROISIÈME ENTRAÎNEUR DE LA SAISON
Si les négociations aboutissaient et que De Zerbi prenait rapidement les rênes de Tottenham, ses débuts pourraient avoir lieu le 12 avril prochain à 15 h, lors du match à l'extérieur contre Sunderland. Les Spurs traversent une saison très difficile, ils se battent pour éviter la relégation et, à sept journées de la fin du championnat, les « Bianconeri » occupent l'avant-dernière place, avec un point d'avance sur West Ham. Le prochain entraîneur choisi par le club sera le troisième de la saison, après Thomas Frank et Igor Tudor.