Les chiffres dans le football offrent un premier aperçu, mais ils doivent ensuite être évalués en fonction du contexte : 23 matches disputés en Premier League par Chukwueze (26 au total en tenant compte également des coupes anglaises), avec trois buts et quatre passes décisives à son actif. Entre-temps, il y a aussi eu des prestations de très haut niveau, comme celle contre Manchester City, avec même les compliments d’un certain Pep Guardiola à la fin du match.





Le rendement de Chukwueze à Fulham a été bon, son rythme et sa capacité à provoquer son vis-à-vis ont souvent fait de lui une option imprévisible dans l’attaque de Marco Silva. Surtout en cours de match. Et pour ces caractéristiques, Amorim le considère comme très fonctionnel dans son 3-4-2-1. Chukwueze a retrouvé confiance après deux saisons très décevantes à Milan et veut désormais prendre sa revanche. Il jouera sa place avec Athekame à droite, Saelemakers évoluant principalement sur le couloir gauche.



