Pour la première fois depuis les années 2000, l’AC Milan n’a enregistré aucun départ au 3 août (Fullkrug est retourné à West Ham car l’option d’achat de 5 millions d’euros n’a pas été levée par West Ham). D’un côté, il y a les difficultés liées à une direction nouvelle et peu habituée à certaines dynamiques, tandis que de l’autre, c’est Amorim qui a voulu observer de près certains joueurs de retour de leurs prêts de la saison passée. Le cas de Chukwueze est parlant : l’AC Milan ne s’est pas alarmé face au choix de Fulham de ne pas procéder à son acquisition pour 24 millions, car l’international nigérian plaît beaucoup, de par ses caractéristiques techniques, à l’entraîneur portugais. Depuis le premier jour de la préparation, Amorim a placé Chuku sur le côté droit dans son milieu à 4, dans un rôle qui rappelle beaucoup son expérience réussie à Villarreal, où, en partant de la droite, il repiquait dans l’axe pour semer le trouble aux abords de la surface.
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Comment s’est débrouillé Chukwueze à Fulham et pourquoi Amorim a décidé de miser sur lui à l’AC Milan
La sentence d’Amorim
Lors de la conférence de presse de présentation, Amorim, aux côtés de Cardinale, s’est montré assez catégorique sur la situation liée à Chukwueze : « Chukwu reste avec nous. Nous avons besoin de joueurs capables de faire la différence en un contre un, littéralement. Saelemaekers peut jouer à gauche comme à droite. Cissé et Comotto commenceront la présaison avec nous, puis je n’ai vraiment aucune idée de ce qui arrivera. Mais peu importe d’où viennent les joueurs : s’ils jouent bien, s’ils assimilent le coaching et s’ils ont des caractéristiques qui comblent ce moment, alors nous leur trouverons une place au sein de l’effectif. Avant d’aller regarder à l’extérieur, regardons bien en interne. Puis, à la fin de la présaison, nous verrons ce qui se sera passé, en faisant très attention au budget. Je pense que Chukwueze a vraiment de grandes qualités pour faire partie de notre équipe et il nous offre des alternatives pour jouer avec d’autres systèmes. »
Comment ça s’est passé à Fulham
Les chiffres dans le football offrent un premier aperçu, mais ils doivent ensuite être évalués en fonction du contexte : 23 matches disputés en Premier League par Chukwueze (26 au total en tenant compte également des coupes anglaises), avec trois buts et quatre passes décisives à son actif. Entre-temps, il y a aussi eu des prestations de très haut niveau, comme celle contre Manchester City, avec même les compliments d’un certain Pep Guardiola à la fin du match.
Le rendement de Chukwueze à Fulham a été bon, son rythme et sa capacité à provoquer son vis-à-vis ont souvent fait de lui une option imprévisible dans l’attaque de Marco Silva. Surtout en cours de match. Et pour ces caractéristiques, Amorim le considère comme très fonctionnel dans son 3-4-2-1. Chukwueze a retrouvé confiance après deux saisons très décevantes à Milan et veut désormais prendre sa revanche. Il jouera sa place avec Athekame à droite, Saelemakers évoluant principalement sur le couloir gauche.
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