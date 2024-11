Le Catalan a connu sa pire série de défaites en tant qu'entraîneur et passera la trêve internationale à chercher des solutions.

"J'aimerais avoir la trêve internationale toutes les deux semaines, je l'adore," a déclaré Pep Guardiola le mois dernier. "Je vais me reposer et ensuite mon énergie revient." L'entraîneur de Manchester City, alors, appréciera celle qui se profile plus que n'importe quelle autre, car elle intervient au milieu de sa pire série de résultats en 17 ans de coaching.

La défaite inattendue face à Brighton samedi a porté à quatre le nombre de revers d'affilée toutes compétitions confondues pour les champions de la Premier League, soit juste une de moins que le nombre total de matchs qu'ils ont perdus pour l'ensemble de la campagne dernière. Cela va sans doute amener beaucoup de remises en question pour le technicien catalan, qui se targue toujours d'être en contrôle.

City a semblé totalement dépourvu de maitrise ces dernières semaines, concédant 10 buts lors des défaites à Tottenham, Bournemouth, Sporting CP et Brighton. Cette série leur a couté la place en Carabao Cup, les a rélégués à cinq points des leaders de la Premier League, Liverpool, et a mis fin à une série de 30 matchs sans défaite (sans compter les matches à élimination directe) en Ligue des champions.

Guardiola se retrouve également avec une liste de blessures encore plus longue qu'avant, qui inclut maintenant Jeremy Doku en plus de la plupart des défenseurs de son équipe. "Je pense que tout le monde en a besoin [de la pause]. Je pense que dans nos têtes, ce sera bon pour nous tous," a déclaré le patron de City.

Guardiola n'avait probablement pas envisagé qu'il passerait ses deux semaines de repos à essayer de comprendre ce qui avait mal tourné pour sa prestigieuse équipe, donc GOAL lui a rendu service et a trouvé six problèmes qu'il doit résoudre pour que City sorte de cette spirale négative...