Outre le Brésil, Messi aurait pu être sélectionné par l’Italie grâce à ses origines familiales, ou par l’Espagne, où il s’est formé dès l’âge de 13 ans. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a déployé de gros efforts pour le convaincre d’endosser le maillot de la « Roja », en vain : l’attaquant a finalement opté pour l’Argentine.

L'ancien sélectionneur espagnol Vicente del Bosque a révélé : « La Fédération a tout mis en œuvre pour que Messi joue pour l'Espagne. Lionel a refusé parce qu'il aime son pays. Son arrivée aurait été une excellente chose. Messi, c'est Messi : il n'y en a qu'un. Ça aurait été un rêve de l'entraîner. »