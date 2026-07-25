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Comment Lionel Messi aurait pu porter le maillot du Brésil plutôt que celui de l’Argentine
La recherche historique permet de retracer ses origines
Une enquête historique de trois ans révèle que Messi était éligible pour représenter le Brésil via sa lignée maternelle. Selon un article de Globo relayé par Yahoo Sports, l’historien italien Fiorenzo Santini a établi qu’un des arrière-grands-parents maternels de Messi était né à Ribeirão Preto, dans l’État de São Paulo, au début du XXe siècle. La famille a ensuite émigré à Rosario, en Argentine, vers 1905, conférant ainsi à l’attaquant un droit potentiel à la nationalité brésilienne.
- Getty Images Sport
La Fédération espagnole a tenté de recruter Lionel Messi.
Outre le Brésil, Messi aurait pu être sélectionné par l’Italie grâce à ses origines familiales, ou par l’Espagne, où il s’est formé dès l’âge de 13 ans. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a déployé de gros efforts pour le convaincre d’endosser le maillot de la « Roja », en vain : l’attaquant a finalement opté pour l’Argentine.
L'ancien sélectionneur espagnol Vicente del Bosque a révélé : « La Fédération a tout mis en œuvre pour que Messi joue pour l'Espagne. Lionel a refusé parce qu'il aime son pays. Son arrivée aurait été une excellente chose. Messi, c'est Messi : il n'y en a qu'un. Ça aurait été un rêve de l'entraîner. »
L'héritage reste résolument argentin
Ces révélations historiques ont émergé peu après que Messi a guidé l’Albiceleste jusqu’en finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium, où l’équipe s’est inclinée 1-0 face à l’Espagne. Bien qu’il n’ait pas réussi à conserver son titre à l’âge de 39 ans, son bilan de huit buts et quatre passes décisives durant le tournoi n’a fait que consolider son statut de légende en Argentine.
Les recherches de Santini ont également révélé que le nom de famille d’origine de sa famille maternelle, Coccettini, avait été officiellement changé en Cuccittini après leur installation à Rosario.
- Getty
Les prochaines périodes de repos ne sont pas encore officialisées.
La sélection argentine savoure actuellement ses vacances d’été avant de retrouver ses clubs respectifs pour la préparation d’avant-saison. Si l’Albiceleste doit reprendre du service lors des prochaines trêves internationales de septembre et octobre, aucun match n’est pour l’instant confirmé.
De son côté, Messi devrait se consacrer à sa préparation physique avec le club de Miami en Major League Soccer tout en réfléchissant à la suite de sa carrière internationale.
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