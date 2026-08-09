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Comment le mercato saoudien influence-t-il le dossier Rodri et le Barça ?

Mercato
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M. Casado
Rodri
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Arabie saoudite

Un transfert difficile

Des rapports de presse ont révélé ce dimanche soir plusieurs éléments concernant le mercato du Barça, le club catalan cherchant à se séparer de certains joueurs et à en recruter d'autres.

Parmi les noms mis sur le marché des transferts figure Marc Casadó, qui suscite un vif intérêt de la part des clubs de la Roshn Saudi League, menés par Al-Ahli et Al-Hilal.

Le géant catalan aspire également à boucler l'une des transactions les plus retentissantes du mercato, à savoir le recrutement du milieu de terrain chevronné Rodri, la star de Manchester City. Le club s'est fortement rapproché de sa signature, mais certains détails financiers freinent la finalisation de l'opération.

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    Rivalité entre Al Ahly et Al Hilal

    Selon ce qu'ont confirmé plusieurs sources fiables, Al-Ahli et Al-Hilal se disputent le recrutement de Marc Casadó, en provenance du Barça, au cours de cet été.

    Le journaliste fiable Ekrem Konur a confirmé que le Barcelone souhaite obtenir 40 millions d'euros pour se séparer de Casadó.

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    Le transfert de Rodri et le mercato saoudien

    Connor a assuré que l'arrivée de Rodri au Barça pousserait le club catalan à accepter le départ de Casado, mais à une seule condition : obtenir 40 millions d'euros.

    À lire aussi : Officiel : Al-Nassr annonce le transfert tant attendu après la fin de la crise financière

    À la lecture de la situation, se séparer de Casado pour 40 millions d'euros permettrait au Barça de boucler immédiatement le transfert de Rodri, car ses caisses connaîtraient un net regain.

  • Un chiffre exagéré

    Les clubs saoudiens intéressés par le recrutement de Casado estiment que le montant réclamé par le Barça est exagéré, d'autant plus que la tendance actuelle en Roshn League est à la baisse des sommes investies dans les transferts.

    Il est possible que le montant de 40 millions d'euros diminue, d'autant que le Barça est ouvert à la vente du joueur et souhaite en tirer le meilleur profit financier.



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