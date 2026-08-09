Comment le mercato saoudien influence-t-il le dossier Rodri et le Barça ?

Des rapports de presse ont révélé ce dimanche soir plusieurs éléments concernant le mercato du Barça, le club catalan cherchant à se séparer de certains joueurs et à en recruter d'autres.

Parmi les noms mis sur le marché des transferts figure Marc Casadó, qui suscite un vif intérêt de la part des clubs de la Roshn Saudi League, menés par Al-Ahli et Al-Hilal.

Le géant catalan aspire également à boucler l'une des transactions les plus retentissantes du mercato, à savoir le recrutement du milieu de terrain chevronné Rodri, la star de Manchester City. Le club s'est fortement rapproché de sa signature, mais certains détails financiers freinent la finalisation de l'opération.