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Comment Chelsea cible l’attaquant Liam Delap après l’enlisement du dossier Moise Kean

Mercato
L. Delap
Como
Chelsea
M. Kean
Serie A
Premier League

Comme aurait tourné son attention vers l'attaquant de Chelsea Liam Delap après que les négociations pour Moise Kean se sont heurtées à un obstacle. Le club italien ambitieux recherche activement des renforts offensifs pour renforcer son effectif avant la nouvelle saison.

  • Des cibles de transfert changeantes

    Selon calciomercato, Como a été contraint d’explorer des options alternatives sur le marché des transferts après avoir rencontré des complications dans sa tentative de recruter Kean. L’accord initial n’a pas pris l’élan nécessaire, poussant les dirigeants du club à se tourner vers d’autres pistes pour trouver un buteur confirmé.

    Le renforcement du secteur offensif reste une priorité absolue pour l’équipe dirigeante à l’approche d’une saison exigeante. Obtenir le bon profil dans le dernier tiers du terrain est considéré comme essentiel pour rester compétitif.

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    L’émergence de l’option Delap

    Les dirigeants du club ont désormais entamé des contacts concernant un possible transfert de l'attaquant de Chelsea Delap. Le jeune avant-centre est suivi en raison de son profil physique et de son expérience au plus haut niveau.

    Étudier une opération pour Delap offre à Côme une nouvelle piste pour renforcer son secteur offensif. Les négociations en sont encore au stade exploratoire, tandis que les directeurs sportifs évaluent la faisabilité d'une approche formelle.

  • Intégration tactique en attaque

    D’un point de vue tactique, l’arrivée d’un avant-centre dynamique et énergique offrirait au staff technique une précieuse flexibilité tactique. Intégrer un joueur capable de presser dès l’avant s’inscrit parfaitement dans les exigences modernes.

    La profondeur d’effectif sera cruciale alors que l’équipe devra concilier ses engagements nationaux avec des ambitions plus larges sur le plan compétitif. L’apport de sang neuf pour disputer les places de titulaire est essentiel afin de maintenir un haut niveau de performance.

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    Que se passe-t-il ensuite ?

    À mesure que le mercato avance, Côme devra décider s’il faut intensifier son intérêt pour Delap avec une offre officielle. Beaucoup dépendra de l’évaluation de Chelsea et de l’ouverture du joueur à un transfert en Italie.

    Pour l’instant, la cellule de recrutement continue d’évaluer attentivement le marché avant de prendre toute décision définitive. Les prochaines semaines diront si le club peut réussir à combler l’écart et à recruter sa principale cible alternative.

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