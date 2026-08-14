Selon calciomercato, Como a été contraint d’explorer des options alternatives sur le marché des transferts après avoir rencontré des complications dans sa tentative de recruter Kean. L’accord initial n’a pas pris l’élan nécessaire, poussant les dirigeants du club à se tourner vers d’autres pistes pour trouver un buteur confirmé.

Le renforcement du secteur offensif reste une priorité absolue pour l’équipe dirigeante à l’approche d’une saison exigeante. Obtenir le bon profil dans le dernier tiers du terrain est considéré comme essentiel pour rester compétitif.