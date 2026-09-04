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Comment Andoni Iraola prévoit de réinventer l’attaque de Liverpool après l’ère Mohamed Salah
La vie après une légende d'Anfield
Un peu plus de deux mois après le départ de Salah de Liverpool, le club continue de s’adapter à la vie sans son talisman égyptien. Le nouvel entraîneur Iraola met désormais en place une nouvelle approche tactique pour combler cet immense vide.
Plutôt que de recruter un remplaçant direct gaucher pour le flanc droit, Liverpool a choisi de modifier complètement l’équilibre de son attaque. Le club a fait de Barcola l’un des recrutements les plus chers de son histoire pour lui confier les clés de l’attaque. Barcola arrive en provenance du Paris Saint-Germain après avoir signé un impressionnant total de 13 buts et sept passes décisives la saison dernière. Cependant, le Français droitier est plus à l’aise lorsqu’il repique dans l’axe depuis le côté gauche, inversant ainsi de fait l’ancien rôle de Salah.
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Iraola explique les solutions sur l’aile droite
Avec Barcola qui domine le côté gauche, Liverpool est confronté à un dilemme tactique sur le flanc opposé. L’effectif compte actuellement quatre ailiers gauches, mais aucun ailier droit de métier après la fermeture du mercato estival.
Le jeune espoir Rio Ngumoha a éprouvé des difficultés à droite contre Newcastle, tandis que Cody Gakpo n’a été que légèrement plus efficace face à Nottingham Forest. Cependant, Iraola estime que la nouvelle recrue Víctor Munoz pourrait apporter la solution idéale sur un côté.
« Víctor a disputé davantage de matches sur le côté gauche au cours de sa carrière, mais il a peut-être été encore meilleur à droite », a expliqué Iraola avant la rencontre de Premier League de Liverpool contre Ipswich Town.
Ngumoha soutenu pour apprendre un nouveau rôle
Malgré l’aptitude immédiate de Munoz pour ce rôle, Iraola reste déterminé à développer ses plus jeunes talents sur le côté droit. L’entraîneur est convaincu que Ngumoha progressera avec davantage d’expérience dans ce poste inhabituel.
« Nous savons que Rio peut jouer à gauche et il a montré ses qualités, a déclaré Iraola. Il doit se développer à droite afin d’avoir plus d’options pour jouer. Il est très jeune. [Mais] parce qu’il n’a pas été incroyable lors du premier match à droite, nous ne pouvons pas dire qu’il ne jouera plus jamais à droite. »
- AFP
Adapter l’attaque pour Isak
Liverpool mettra à l’épreuve ce dispositif tactique en évolution lorsqu’il affrontera Ipswich Town en Premier League vendredi. Iraola doit rapidement trouver le bon équilibre pour s’assurer que son équipe reste dangereuse dans le dernier tiers du terrain. Un ailier droit plus traditionnel pourrait grandement profiter à l’attaquant Alexander Isak. Le Suédois, puissant physiquement, excelle comme avant-centre de surface et a besoin d’un service direct pour maximiser sa menace devant le but.
Pendant ce temps, Gakpo reste un élément important de l’effectif après l’intérêt de Manchester City et de Tottenham lors de la fin du mercato estival. Le Néerlandais continuera à se battre pour du temps de jeu alors que Liverpool entre dans cette nouvelle ère tactique.
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