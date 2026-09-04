Comment Andoni Iraola prévoit de réinventer l’attaque de Liverpool après l’ère Mohamed Salah

Un peu plus de deux mois après le départ de Salah de Liverpool, le club continue de s’adapter à la vie sans son talisman égyptien. Le nouvel entraîneur Iraola met désormais en place une nouvelle approche tactique pour combler cet immense vide.

Plutôt que de recruter un remplaçant direct gaucher pour le flanc droit, Liverpool a choisi de modifier complètement l’équilibre de son attaque. Le club a fait de Barcola l’un des recrutements les plus chers de son histoire pour lui confier les clés de l’attaque. Barcola arrive en provenance du Paris Saint-Germain après avoir signé un impressionnant total de 13 buts et sept passes décisives la saison dernière. Cependant, le Français droitier est plus à l’aise lorsqu’il repique dans l’axe depuis le côté gauche, inversant ainsi de fait l’ancien rôle de Salah.