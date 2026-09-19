Licina est resté sur le terrain pendant 58 minutes, avant de céder sa place à Nasti, sans parvenir à trouver l’inspiration décisive ni à exprimer les actions qui avaient marqué ses débuts brillants sous le maillot de la Cremonese. Le match contre l’Entella s’est conclu sur un 0-0, lors d’une rencontre dans laquelle l’attaquant a eu du mal à entrer pleinement dans le jeu offensif.





Un pas en arrière, donc, par rapport à ses premières sorties avec la Cremonese. Né en 1997, Licina avait en effet commencé son aventure sur les chapeaux de roue, en signant deux buts et une passe décisive lors de ses deux premiers matches, contre Parme en Coupe d’Italie et Padoue en Serie B. Après les 90 bonnes minutes disputées contre Cesena, est arrivée sa sortie juste avant l’heure de jeu contre l’Entella, lors d’une journée où ses qualités offensives sont restées inexprimées.