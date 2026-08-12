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« Comme une Ferrari qui ronronne » : Rio Ferdinand exhorte Michael Carrick à bloquer le départ de Marcus Rashford
Ferdinand encense Rashford à l’entraînement
Marcus Rashford fait face à un avenir incertain à Manchester United malgré son retour à Carrington avec le numéro 14. Le joueur de 28 ans a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, avec un bilan de 14 buts et 14 passes décisives en 49 matches.
Un départ définitif pour 40 millions de livres reste possible après que Barcelone a recruté Anthony Gordon à la place, mais Rio Ferdinand insiste sur le fait que Carrick doit le garder.
Sur sa chaîne YouTube, comme l’a rapporté Metro, Ferdinand a déclaré : « Rashford est de retour à Manchester United, au centre d’entraînement, et les gars, c’est comme une Ferrari qui ronronne. Il a l’air en forme, il a l’air prêt. Et vous savez quoi ? Il a le sourire et il a un peu plus de ressort dans la démarche. »
- AFP
En espérant l’impact d’une nouvelle recrue
Ferdinand reste optimiste quant à la capacité de Rashford à retrouver son meilleur niveau et à faire taire ses critiques si Carrick lui en donne l’occasion cette saison. L’ancien défenseur estime que conserver l’attaquant reviendrait à une nouvelle recrue pour l’effectif, surtout après une période difficile sous la direction précédente.
Ferdinand a ajouté : « Nous ne savons pas encore dans quelle direction cela va aller ni comment cela va se terminer d’ici la fin de ce mercato. Mais vous savez quoi, j’espère qu’il va rester et qu’il sera comme une nouvelle recrue pour le club. Et cela pourrait-il être le Marcus Rashford motivé qui va surgir et prouver à tous les sceptiques et à tous ceux qui avaient tort qu’ils se trompaient ? Et à tous les détracteurs. J’espère que oui. Attendons de voir. »
Dixon propose un échange surprise pour Arsenal
Pendant ce temps, l’ancien défenseur d’Arsenal Lee Dixon a évoqué un possible échange impliquant Rashford et le jeune joueur des Gunners Myles Lewis-Skelly sur BestBettingSites.
Dixon estime que Mikel Arteta pourrait relancer Rashford sur le flanc gauche, en soulignant : « Est-ce que je les échangerais (Myles Lewis Skelly et Marcus Rashford) ? Vous savez quoi, je le ferais probablement. Et ce n’est en rien contre Myles Lewis-Skelly, il s’agit de lui donner la liberté d’aller développer son jeu ailleurs. Marcus Rashford, c’est un joueur qui a besoin qu’on le prenne sous son aile, et Arteta serait formidable pour lui. Donnez-lui cet amour, donnez-lui la liberté de jouer sur ce côté gauche, et oui, j’aimerais le voir sous le maillot d’Arsenal. J’ai des réserves sur le fait de savoir s’il est constamment un joueur de très haut niveau, mais au vu de ce qu’Arsenal a actuellement dans son effectif, il serait un bon renfort. »
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Quelle suite pour Rashford et Carrick ?
Carrick fait face à des décisions cruciales concernant son effectif avant la fermeture du mercato. Rashford a fait le déplacement avec Manchester United à Dublin et pourrait participer au match amical de mercredi contre Leeds United, qui lancera la pré-saison. Après le stage en Irlande, un match amical intrigant contre l’AC Milan en Pologne les attend, avec la possibilité de voir Rashford affronter son ancien entraîneur Ruben Amorim alors que l’attaquant cherche à assurer son avenir à Old Trafford.
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