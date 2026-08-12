« Comme une Ferrari qui ronronne » : Rio Ferdinand exhorte Michael Carrick à bloquer le départ de Marcus Rashford

Marcus Rashford fait face à un avenir incertain à Manchester United malgré son retour à Carrington avec le numéro 14. Le joueur de 28 ans a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, avec un bilan de 14 buts et 14 passes décisives en 49 matches.

Un départ définitif pour 40 millions de livres reste possible après que Barcelone a recruté Anthony Gordon à la place, mais Rio Ferdinand insiste sur le fait que Carrick doit le garder.

Sur sa chaîne YouTube, comme l’a rapporté Metro, Ferdinand a déclaré : « Rashford est de retour à Manchester United, au centre d’entraînement, et les gars, c’est comme une Ferrari qui ronronne. Il a l’air en forme, il a l’air prêt. Et vous savez quoi ? Il a le sourire et il a un peu plus de ressort dans la démarche. »