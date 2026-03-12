« Comme un algorithme humain » : un ancien joueur professionnel du BVB suit les traces de Harry Kane

À 68 ans, Gian Piero Gasperini n'est pas seulement un vétéran du football professionnel, il a toujours été un fin stratège. Il l'a prouvé récemment, notamment à l'Atalanta Bergame, où il a occupé le poste d'entraîneur pendant neuf ans et a permis au club de remporter l'Europa League 2024, le plus grand succès de son histoire. Il a ainsi célébré son seul titre en plus de 30 ans de carrière dans le métier d'entraîneur.
Depuis l'été, Gasperini travaille pour l'AS Rome. Les choses se passent plutôt bien pour lui : après la phase aller, le club de la capitale affichait la meilleure défense du championnat avec seulement douze buts encaissés en 19 matchs. Cependant, avec seulement 22 buts marqués, il y avait matière à amélioration.
Mais cela s'expliquait. Ni l'ancien meilleur buteur de la Liga Artem Dovbyk, ni l'éternel Paulo Dybala, ni l'Irlandais Evan Ferguson, prêté au club, n'ont affiché des statistiques fiables en attaque. Pendant longtemps, Matias Soule, un joueur de couloir, a été le meilleur buteur de l'équipe.
Mais l'hiver est arrivé et Gasperini a fait ce qu'il avait déjà fait à Bergame : il a recruté un nouveau joueur et l'a aligné à un poste où il n'avait jamais joué auparavant. À l'Atalanta, cela a très bien fonctionné avec Ademola Lookman. L'ancien joueur de Leipzig, qui jouait partout sauf en attaque chez les Saxons, a connu une progression fulgurante sous Gasperini et l'a remercié en marquant trois buts lors de la finale de l'Europa League contre Leverkusen.
Gasperini a fait de Malen le Lookman romain
Gasperini a désormais fait de Donyell Malen, connu en Bundesliga pour son passage au Borussia Dortmund, le Lookman romain. Là-bas, le Néerlandais, qui avait coûté 30 millions d'euros au BVB, jouait principalement sur l'aile et très rarement au centre. Même récemment à Aston Villa, d'où Malen a été prêté à Rome pour deux millions d'euros, il n'était pas attaquant.
Gasperini s'en moquait. Il a aligné Malen en tant qu'attaquant central, et celui-ci a livré une performance dont on n'oserait même pas rêver pour un joueur prêté. À présent, le joueur de 27 ans totalise six buts en huit matchs.
Ces buts étaient indispensables, car la Roma connaît également des difficultés à l'avant. Dybala est blessé et aura besoin d'un mois et demi de convalescence, Dovbyk devra attendre encore quatre semaines avant de faire son retour et Ferguson souffre d'une blessure à la cheville si grave qu'il ne pourra plus jouer cette saison.
Des débuts de rêve pour Malen : en tête dans cinq catégories
Avec ses débuts sensationnels, Malen a conquis le cœur des fans en un clin d'œil. L'ancien joueur de Dortmund a suivi les traces de deux légendes : seul Gabriel Batistuta, garant du dernier titre de champion de Rome en 2001, a marqué plus de buts (8) lors de ses sept premiers matchs pour le club. Et début mars, seul Harry Kane (neuf buts) du Bayern Munich a fait mieux que Malen dans les cinq meilleurs championnats européens.
Les journaux italiens se sont réjouis. « Tout le monde est fou de Malen », titrait le Corriere dello Sport. « Le facteur Malen : c'est l'attaquant qui manquait à la Roma », pouvait-on lire dans la Gazzetta dello Sport.
Cela était également lié au sang-froid de Malen. Le joueur, qui compte 49 sélections en équipe nationale, est extrêmement efficace devant le but depuis qu'il joue en Serie A. Depuis ses débuts, il est en tête dans cinq catégories : tirs au but (36), tirs cadrés (13), tirs dans la surface de réparation (31), contacts avec le ballon dans la surface de réparation (70) et buts attendus (5,48). « L'influence de Malen a été tout simplement parfaite », a déclaré la ligue en le nommant joueur du mois de février.
« Comme un algorithme humain » : la peinture suscite l'enthousiasme à Rome
« Ses mouvements ressemblent à ceux d'un algorithme humain : concrets et d'une précision chirurgicale. Malen a libéré les Roms de leur cage offensive », a déclaré l'ancien directeur sportif du club, Walter Sabatini.
Malen lui-même a réagi à l'agitation autour de lui avec son calme habituel, que l'on pourrait même qualifier de froideur. « Gasperini m'a expliqué où il voulait m'utiliser et à quel poste je devais jouer », a-t-il déclaré. « J'ai déjà joué à de nombreux postes, mais c'est en tant qu'avant-centre que je me sens à l'aise et que je suis dangereux. »
La stratégie de Gasperini avec Malen a très bien fonctionné jusqu'à présent. Pour l'entraîneur, ce n'est pas une surprise. « Malen a exactement les qualités que je recherchais », a-t-il déclaré. « Il se déplace aussi bien en profondeur qu'en largeur, contrôle le ballon dans la surface de réparation et conclut immédiatement avec puissance. Ces qualités sont fondamentales pour nous. Avec Malen lors de la phase aller, nous aurions marqué quelques points supplémentaires. »
L'obligation d'achat pour Malen est pratiquement acquise
Au cours de la phase retour, le rythme va sensiblement s'accélérer pour Malen et la Roma. Jeudi soir, ils affronteront le FC Bologne dans un duel 100 % italien en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Quatre matchs sont au programme en l'espace de dix jours.
Ceux de la ligue sont presque plus importants. Les Romains veulent se qualifier pour la première fois depuis la saison 2017/18 pour la Ligue des champions. Actuellement, ils occupent la quatrième place avec 51 points en 28 matchs, juste au-dessus de la ligne, mais derrière eux se trouvent Côme et la Juventus Turin, qui ont le même nombre de points. L'ancien club de Gasperini, Bergame, est à cinq points derrière Rome.
L'entraîneur espère que Malen continuera sur sa lancée et l'a récemment félicité en ces termes : « Il possède les meilleures qualités qu'un attaquant puisse avoir : il est polyvalent, très rapide, techniquement doué et sait bien combiner avec ses coéquipiers. L'équipe a besoin d'un joueur comme lui. »
Malen, quant à lui, peut déjà s'installer confortablement dans la capitale italienne. Son prêt comprend une option d'achat d'environ 28 millions d'euros, qui s'appliquera si la Roma se qualifie pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Selon les médias, le club ne veut en aucun cas le laisser partir.
Donyell Malen : statistiques pour l'AS Rome
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Minutes jouées 8 6 0 1 661