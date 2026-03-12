« Comme un algorithme humain » : un ancien joueur professionnel du BVB suit les traces de Harry Kane

Depuis l'été, Gasperini travaille pour l'AS Rome. Les choses se passent plutôt bien pour lui : après la phase aller, le club de la capitale affichait la meilleure défense du championnat avec seulement douze buts encaissés en 19 matchs. Cependant, avec seulement 22 buts marqués, il y avait matière à amélioration.

Mais cela s'expliquait. Ni l'ancien meilleur buteur de la Liga Artem Dovbyk, ni l'éternel Paulo Dybala, ni l'Irlandais Evan Ferguson, prêté au club, n'ont affiché des statistiques fiables en attaque. Pendant longtemps, Matias Soule, un joueur de couloir, a été le meilleur buteur de l'équipe.

Mais l'hiver est arrivé et Gasperini a fait ce qu'il avait déjà fait à Bergame : il a recruté un nouveau joueur et l'a aligné à un poste où il n'avait jamais joué auparavant. À l'Atalanta, cela a très bien fonctionné avec Ademola Lookman. L'ancien joueur de Leipzig, qui jouait partout sauf en attaque chez les Saxons, a connu une progression fulgurante sous Gasperini et l'a remercié en marquant trois buts lors de la finale de l'Europa League contre Leverkusen.