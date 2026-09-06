Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Comme s'il était à Barcelone depuis 10 ans : 60 minutes qui balaient les doutes autour de Rodri

FEATURES
FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone
LaLiga
Rodri
Espagne

Bien qu'il n'ait pas encore atteint son meilleur niveau, Rodri, la star du Barça, a livré une prestation parfaite face à Valence et a suscité l'optimisme lors de sa première titularisation sous les couleurs du club catalan.

Le journal Sport a indiqué, dans un article, que l'impression laissée par Rodri à Mestalla était celle d'un joueur portant le maillot du Barça et évoluant aux côtés de ses coéquipiers actuels depuis 10 ans. 

Rodri est aidé en cela par son penchant pour un football fondé sur la passe, la possession et le jeu collectif, ainsi que par sa capacité à imposer son style de jeu dans presque toutes les situations. Mais il reste tout de même surprenant de constater l'aisance avec laquelle l'ancien joueur de Manchester City pratique le football avec une équipe nouvelle pour lui.

Rodri n'avait pas besoin de disputer un match exceptionnel ni de montrer la meilleure version de son niveau, une version qui viendra au fil des matches et à mesure qu'il retrouvera le rythme de la compétition, pour répondre à certaines interrogations apparues dans quelques milieux depuis son arrivée.

Le Barça a-t-il besoin de Rodri ? Sera-t-il dans une bonne condition physique lui permettant d'assurer une continuité ? Et parviendra-t-il enfin à se montrer complémentaire avec Pedri au milieu de terrain ?

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

  • imago-sport-1082485146.jpgZUMA Press Wire

    Rodri, garant de la sécurité du Barça

    Ces interrogations ont figuré parmi les questions qui se sont dissipées d'un seul coup, à la vue des 60 minutes disputées par Rodri à Mestalla. Bien sûr, il faut prendre en compte le niveau de l'adversaire, mais Rodri a joué face à Valence comme un joueur appartenant à une catégorie supérieure.

    Sa capacité à influer sur le cours du jeu découle de plusieurs aspects : sa connaissance du football, le calme avec lequel il agit toujours pour prendre la meilleure décision, ses qualités techniques dans la passe, en plus de sa puissance physique qui lui permet de supporter le pressing de n'importe quel adversaire sans perdre sa concentration sur le ballon, tout en déterminant la prochaine étape dont l'équipe a besoin dans l'action.

    La présence de Rodri sur le terrain et l'incapacité de l'adversaire à lui subtiliser le ballon ont sans doute poussé Valence à reculer sans cesse, ce qui a permis à Pedri d'influer dans des zones plus avancées, et a également rendu un joueur comme Fermín López plus agressif dans ses mouvements, sachant que derrière lui se trouve un joueur représentant une véritable soupape de sécurité en cas de perte de balle.

    À Mestalla, la nouvelle recrue du Barça a réussi 81 passes justes sur 83 tentatives, avec un taux de réussite de 98 %, dont 54 passes justes sur 55 dans le camp adverse, et 5 longues passes justes sur 5 tentatives.

    En réalité, ce dernier chiffre est extrêmement important, car Rodri a montré face à Valence que sa capacité à distribuer sur de longues distances lui permet de trouver Lamine Yamal avec une relative facilité.

    Et lorsque les joueurs du Barça se regroupaient sur le côté gauche de l'attaque, le milieu de terrain trouvait le numéro 10 du Barça d'une passe précise, ce qui lui permettait d'affronter les défenseurs avant l'arrivée du moindre soutien.

    • Publicité
  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    L'impact de Rodri ne s'est pas limité au plan offensif

    Son influence ne s'est pas limitée à l'aspect offensif du jeu, puisque Rodri a également réalisé 6 récupérations de balle face à Valence, dont deux dans la surface de réparation de son équipe, et n'a commis qu'une seule faute qui a offert une occasion à l'équipe de l'entraîneur Corberán.

    De plus, lors de sa première titularisation, il a été tout près d'inscrire son premier but sous le maillot du Barça, sa tête ayant heurté le poteau.

    Rodri est encore loin de son meilleur niveau, mais il a livré à Mestalla suffisamment d'indices pour mettre fin à toute polémique autour de son niveau ou de son transfert.

    L'international espagnol s'attachera à rehausser le niveau plancher du Barça en Liga, mais ce qui pourrait enthousiasmer davantage les supporters du Barça, c'est qu'il est déjà capable d'élever le plafond de performance de l'équipe dans les matchs les plus difficiles, comme ceux de la Ligue des champions, grâce à un football fondé sur le contrôle et la maîtrise qu'il impose de manière aussi posée que décisive.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Ligue des Champions
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
FC Valence crest
FC Valence
VAL