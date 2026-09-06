Bien qu'il n'ait pas encore atteint son meilleur niveau, Rodri, la star du Barça, a livré une prestation parfaite face à Valence et a suscité l'optimisme lors de sa première titularisation sous les couleurs du club catalan.

Le journal Sport a indiqué, dans un article, que l'impression laissée par Rodri à Mestalla était celle d'un joueur portant le maillot du Barça et évoluant aux côtés de ses coéquipiers actuels depuis 10 ans.

Rodri est aidé en cela par son penchant pour un football fondé sur la passe, la possession et le jeu collectif, ainsi que par sa capacité à imposer son style de jeu dans presque toutes les situations. Mais il reste tout de même surprenant de constater l'aisance avec laquelle l'ancien joueur de Manchester City pratique le football avec une équipe nouvelle pour lui.

Rodri n'avait pas besoin de disputer un match exceptionnel ni de montrer la meilleure version de son niveau, une version qui viendra au fil des matches et à mesure qu'il retrouvera le rythme de la compétition, pour répondre à certaines interrogations apparues dans quelques milieux depuis son arrivée.

Le Barça a-t-il besoin de Rodri ? Sera-t-il dans une bonne condition physique lui permettant d'assurer une continuité ? Et parviendra-t-il enfin à se montrer complémentaire avec Pedri au milieu de terrain ?

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