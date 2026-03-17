Côme, Suwarso : « Fabregas ? Son départ ne ferait pas tout s'écrouler. Quant au fair-play financier... »

Le président du Como, quatrième au classement, Mirwan Suwarso, interviewé par la Gazzetta dello Sport, évoque le présent et l'avenir du club de la région du lac de Côme, en commençant par le sort de Cesc Fàbregas. Voici les passages les plus marquants.

L'adrénaline de la victoire contre la Roma ?

« Pour moi, pour nous, c'était un match comme les autres. Il n'y a pas de tension car, à l'heure actuelle, nous avons déjà largement dépassé notre objectif. »

Qui était… ?

« Améliorer la dixième place de l’année dernière sur le plan sportif. Augmenter les recettes et faire progresser la valeur des joueurs. »

En Europe, il y aura le fair-play financier.

« Pour l’instant, nous sommes environ 75 millions en dessous du plafond fixé par l’UEFA. Il faut aussi dire qu’il n’existe pas d’autre cas comme le nôtre, c’est-à-dire un club qui, en l’espace de deux ans, est passé d’un retour en Serie A après plus de 20 ans à une qualification européenne. Mais les recettes augmentent considérablement et cela nous laisse penser que d’ici deux ou trois ans, nous parviendrons à satisfaire aux exigences du fair-play financier. Pour les équipes qui font leur entrée en Europe pour la première fois ou après une longue absence, une telle marge est accordée ».