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Gianluca Minchiotti

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Côme, Suwarso : « Fabregas ? Son départ ne ferait pas tout s'écrouler. Quant au fair-play financier... »

Le président du Como évoque également l'avenir de Nico Paz

Le président du Como, quatrième au classement, Mirwan Suwarso, interviewé par la Gazzetta dello Sport, évoque le présent et l'avenir du club de la région du lac de Côme, en commençant par le sort de Cesc Fàbregas. Voici les passages les plus marquants. 

L'adrénaline de la victoire contre la Roma ? 

« Pour moi, pour nous, c'était un match comme les autres. Il n'y a pas de tension car, à l'heure actuelle, nous avons déjà largement dépassé notre objectif. » 

Qui était… ? 

« Améliorer la dixième place de l’année dernière sur le plan sportif. Augmenter les recettes et faire progresser la valeur des joueurs. »

En Europe, il y aura le fair-play financier. 

« Pour l’instant, nous sommes environ 75 millions en dessous du plafond fixé par l’UEFA. Il faut aussi dire qu’il n’existe pas d’autre cas comme le nôtre, c’est-à-dire un club qui, en l’espace de deux ans, est passé d’un retour en Serie A après plus de 20 ans à une qualification européenne. Mais les recettes augmentent considérablement et cela nous laisse penser que d’ici deux ou trois ans, nous parviendrons à satisfaire aux exigences du fair-play financier. Pour les équipes qui font leur entrée en Europe pour la première fois ou après une longue absence, une telle marge est accordée ».

  • FABREGAS

    Fabregas est le protagoniste de tout cela. Si vous vous qualifiez pour l'Europe l'année prochaine, voudra-t-il profiter de ce qu'il a réussi à accomplir ? 

    « Cesc est un peu comme un PDG, dans le monde du football. Dans les grandes entreprises, on ne demande pas à un dirigeant quand il compte partir. Nous sommes heureux qu’il soit avec nous, mais nous savons que tout peut arriver dans la vie. Nous profitons du moment présent. Nous avons mis en place un système grâce auquel nous pensons qu’un éventuel départ ne devrait pas tout faire s’écrouler. » 

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  • NICO PAZ

    Nico Paz va-t-il rester lui aussi ? 

    « La décision appartient uniquement au Real Madrid. Nous ne pouvons rien y faire, si ce n'est attendre et agir en conséquence. Nous serons quoi qu'il en soit heureux pour lui et nous commencerons à chercher un remplaçant. Pour l'instant, il se sent très bien ici, au sein de cette grande famille. » 

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