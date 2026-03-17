Côme-Rome : deuxième carton jaune pour Wesley, Open VAR : « Sur le terrain, c'est une décision défendable »

« Open VAR », la rubrique hebdomadaire habituelle de DAZN en collaboration avec l'AIA et la FIGC, a analysé l'épisode le plus controversé du match Como-Roma, à savoir le deuxième carton jaune infligé à Wesley.

L'ancien arbitre et actuel membre de la Commission d'arbitrage (Can), Dino Tommasi, a commenté l'épisode en ces termes : « Le VAR et l'AVAR recherchent une erreur d'identification, c'est-à-dire qu'ils vérifient si la faute a été commise par un autre joueur. Ils constatent toutefois que la faute a été commise par Wesley et entérinent donc la décision de Massa ». Tommasi a ensuite validé la décision technique de l'arbitre d'un point de vue disciplinaire : « Si l'arbitre siffle, c'est un carton jaune car il s'agit d'une action dangereuse, une SPA. Ce n'est pas un DOGSO (occasion de but manifeste, ndlr). Sur le terrain, c'est une décision défendable ».