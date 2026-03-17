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Côme-Rome : deuxième carton jaune pour Wesley, Open VAR : « Sur le terrain, c'est une décision défendable »

« Open VAR », la rubrique hebdomadaire habituelle de DAZN en collaboration avec l'AIA et la FIGC, a analysé l'épisode le plus controversé du match Como-Roma, à savoir le deuxième carton jaune infligé à Wesley.

L'ancien arbitre et actuel membre de la Commission d'arbitrage (Can), Dino Tommasi, a commenté l'épisode en ces termes : « Le VAR et l'AVAR recherchent une erreur d'identification, c'est-à-dire qu'ils vérifient si la faute a été commise par un autre joueur. Ils constatent toutefois que la faute a été commise par Wesley et entérinent donc la décision de Massa ». Tommasi a ensuite validé la décision technique de l'arbitre d'un point de vue disciplinaire : « Si l'arbitre siffle, c'est un carton jaune car il s'agit d'une action dangereuse, une SPA. Ce n'est pas un DOGSO (occasion de but manifeste, ndlr). Sur le terrain, c'est une décision défendable ».

  • NIENTE « ERREUR D'IDENTITÉ »

    Dans la salle VAR, où se trouvent Fabbri et Gariglio pour aider l'arbitre Davide Massa à prendre sa décision, on vérifie immédiatement s'il y a eu une erreur d'identification. Ils évaluent en effet si la faute a été commise par Rensch plutôt que par Wesley. Après avoir visionné les images, la confirmation arrive : « C'est bien Wesley qui a commis la faute, c'est Wesley qui a touché la jambe droite, c'est bon, c'est confirmé ». Massa lui-même, sur le terrain, explique aux joueurs qu'il avait initialement accordé l'avantage sur une intervention précédente de Pellegrini (jugée sur le ballon par le VAR) avant de siffler la faute de Wesley, sanctionnée d'un deuxième carton jaune pour une situation de SPA (Stopping a Promising Attack).

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