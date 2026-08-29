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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Côme, Ricci arrive officiellement en provenance de l’AC Milan : le communiqué

Como
Mercato
Milan AC
S. Ricci

Le club de Côme officialise l’arrivée du milieu de terrain en provenance de l’AC Milan

Comme on peut le lire sur le site officiel du club de Côme, « Le Como 1907 a le plaisir d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain italien Samuele Ricci, prêté jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 avec option, par l’AC Milan. »


Né en 2001, Ricci a été formé dans le centre de formation d’Empoli, gravissant les différentes catégories de jeunes avant de faire ses débuts professionnels en Serie B en 2019.


Après avoir totalisé plus de 90 apparitions avec Empoli, Ricci rejoint le Torino en janvier 2022, d’abord en prêt, puis à titre définitif. Après trois saisons et demie avec le Torino, le milieu de terrain a rejoint l’AC Milan en juillet 2025. »


  • Le communiqué de Côme poursuit : « À 25 ans, Samuele Ricci compte déjà plus de 200 apparitions chez les professionnels et a porté le maillot de l'équipe d'Italie A à plusieurs reprises. Milieu de terrain ordonné et techniquement doué, Ricci rejoint l'équipe de Cesc Fàbregas en apportant une expérience importante en Serie A ainsi que la capacité à gérer le jeu au milieu de terrain.


    L'entraîneur de Côme 1907, Cesc Fàbregas, a déclaré : « Samuele est un joueur que nous connaissons bien. Il possède une grande qualité technique, de l'intelligence et la capacité à gérer le ballon. Je suis convaincu que ses caractéristiques se marient bien avec notre façon de jouer et qu'il peut nous apporter beaucoup. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous et avons hâte de commencer à travailler ensemble. »


    À propos de son arrivée à Côme, Samuele Ricci a commenté : « Je suis heureux d'être ici, les impressions ont été excellentes dès le début. Le projet que le club m'a présenté m'a beaucoup plu et j'ai hâte de me mettre à la disposition du coach et de l'équipe pour commencer cette nouvelle expérience. »


    Bienvenue à Côme, Samuele ».



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