Comme on peut le lire sur le site officiel du club de Côme, « Le Como 1907 a le plaisir d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain italien Samuele Ricci, prêté jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 avec option, par l’AC Milan. »





Né en 2001, Ricci a été formé dans le centre de formation d’Empoli, gravissant les différentes catégories de jeunes avant de faire ses débuts professionnels en Serie B en 2019.





Après avoir totalisé plus de 90 apparitions avec Empoli, Ricci rejoint le Torino en janvier 2022, d’abord en prêt, puis à titre définitif. Après trois saisons et demie avec le Torino, le milieu de terrain a rejoint l’AC Milan en juillet 2025. »



