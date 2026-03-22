Côme-Pise : pourquoi Jacobo Ramon et Baturina ne jouent-ils pas ? Blessure ou choix technique : les deux possibilités

Comme indiqué, ni Martin Baturina ni Jacobo Ramon ne figurent dans le onze de départ choisi par Cesc Fabregas pour le coup d'envoi de Como-Pise. Il y a toutefois une différence, car le Croate est sur le banc : il est donc physiquement disponible, mais ne sera pas sur le terrain pour des raisons techniques. C'est Jesús Rodríguez qui a été récompensé par une place de titulaire.





Il en va autrement pour le défenseur. L'Espagnol, en effet, se retrouve en tribune en raison d'une fatigue qui ne lui permettra pas d'apporter sa contribution habituelle lors d'un match crucial pour les Larianis dans la course à la Ligue des champions. À sa place, Kempf fait équipe avec Diego Carlos.





LES COMPOSITIONS OFFICIELLES :





COMO - Butez ; Van der Brempt, Kempf, Carlos, Moreno ; Perrone, Da Cunha ; Diao, Paz, Jesus Rodriguez ; Douvikas.





PISE - Nicolas ; Caracciolo, Albiol, Canestrelli ; Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Angori ; Tramoni, Moreo.