En l’espace de quelques mois, la donne peut totalement changer. En janvier, le Real Madrid semblait résolu à rapatrier Nico Paz, avant que la situation ne s’inverse brusquement. D’une part, Côme a décroché une qualification historique pour la prochaine Ligue des champions, portée par les 12 buts de son numéro 10 ; d’autre part, José Mourinho et Bernardo Silva ont fait leur arrivée au Real Madrid.
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Côme : Paz se rapproche de plus en plus du maintien ; un entretien avec Mourinho s'est avéré décisif
CONTACT AVEC MOURINHO
Tôt ou tard, Paz reviendra au Real Madrid. Le club madrilène croit fermement en son potentiel et sa valeur marchande est bien plus élevée : si Florentino Pérez acceptait de le céder, les prétendants se bousculeraient. Pour l’instant, le moment n’est pas venu, et Nico l’a compris il y a quelques jours après un appel au nouvel entraîneur des Blancos, qui, avec l’effectif actuel, ne peut pas lui garantir le temps de jeu qu’il mériterait.
11 MILLIONS
Sauf retournement de situation de dernière minute, Nico Paz ne retrouvera Madrid qu’en 2027, pour onze millions d’euros, soit le montant exact de la deuxième et dernière clause de rachat.
D’ici là, il entend poursuivre l’aventure avec Côme, tant en Serie A qu’en Ligue des champions.
Envie de Como
Fabregas avait raison lorsqu’il affirmait avec assurance que l’avenir de Paz se limitait à deux clubs : le Real Madrid ou le Como. Nico n’a jamais réellement envisagé les offres de la Premier League, Tottenham en tête de liste, réitérant son souhait de rester aux côtés de Fabregas pour jouer un rôle majeur en Ligue des champions.