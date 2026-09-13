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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Côme - Parme : où regarder le match et le direct, chaîne, horaire et compositions

Como vs Parme
Serie A
Como
Parme

Après ce début de rêve en Ligue des champions, Côme poursuit également son parcours irrésistible en championnat, face à Parme dirigé par Carlos Cuesta : toutes les informations sur le match

Après avoir tourné la page de la soirée magique en Ligue des champions, où Côme a réussi à s'imposer sur le score de 4-1 face à Leipzig lors de sa toute première apparition, les hommes de Fàbregas retrouvent le championnat pour tenter de suivre le rythme de l'Inter, de la Roma et de la Lazio.

Sur la route de Nico Paz et de ses coéquipiers se dresse Parme, emmené par Carlos Cuesta, une équipe profondément renouvelée et remplie de jeunes talents aux grandes perspectives. Après avoir inscrit ses premiers buts en première division, l'entraîneur espagnol devrait à nouveau s'appuyer sur Lontani dans un duo aux côtés de Touré.


Fàbregas devrait de son côté procéder à quelques changements, puisqu'il pourrait offrir une chance en attaque à Kean ainsi qu'à Jesús Rodríguez, sans oublier le nouvel arrière gauche brésilien Kaike.




  • Côme - Parme : chaîne de diffusion et streaming en direct

    Match : Côme-Parme

    Date : lundi 14 septembre 2026

    Horaire : 18h30

    Chaîne de diffusion : stc

    Diffusion en direct : stc

    • Publicité

  • Compositions probables Côme-Parme

    Côme (4-2-3-1) : Butez ; Smolčić, Kempf, Chalobah, Caqueret ; Perrone, Mela ; Rodríguez, Nico Paz, Baturina ; Kühn.

    Parme (3-5-2) : Corvi ; Delprato, Diego Carlos, Troilo ; Britschgi, Fabiano, Keita, Ordóñez, Valeri ; Touré, Lovtani.

  • Où regarder Côme-Parme

    Le match de Serie A entre Côme et Parme sera diffusé en direct à la télévision sur stc via l'application sur les téléviseurs intelligents compatibles ou en utilisant des consoles de jeux vidéo (PlayStation, Xbox), le TIMVISION Box, ou des appareils tels que Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

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  • Où regarder Côme - Parme en direct

    Côme-Parme sera également disponible en streaming sur des appareils tels que les smartphones, les tablettes ainsi que les ordinateurs portables et fixes grâce à stc, en téléchargeant l'application ou en accédant au site officiel de la plateforme.

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