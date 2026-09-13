Après avoir tourné la page de la soirée magique en Ligue des champions, où Côme a réussi à s'imposer sur le score de 4-1 face à Leipzig lors de sa toute première apparition, les hommes de Fàbregas retrouvent le championnat pour tenter de suivre le rythme de l'Inter, de la Roma et de la Lazio.

Sur la route de Nico Paz et de ses coéquipiers se dresse Parme, emmené par Carlos Cuesta, une équipe profondément renouvelée et remplie de jeunes talents aux grandes perspectives. Après avoir inscrit ses premiers buts en première division, l'entraîneur espagnol devrait à nouveau s'appuyer sur Lontani dans un duo aux côtés de Touré.





Fàbregas devrait de son côté procéder à quelques changements, puisqu'il pourrait offrir une chance en attaque à Kean ainsi qu'à Jesús Rodríguez, sans oublier le nouvel arrière gauche brésilien Kaike.











