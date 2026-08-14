Côme, Kean ne se débloque pas : contacts pour Delap de Chelsea

Le Come a mené jusqu'à aujourd'hui un mercato de Ligue des champions. De nombreux renforts, y compris de haut niveau, une défense refaite de zéro, la confirmation de Nico Paz... et pourtant, certains continuent d'espérer que l'effectif puisse encore être étoffé, et pas avec n'importe quel coup, mais avec un renfort qui pourrait presque être défini comme un game changer.





Et non, cette demande ne vient pas de n'importe qui, mais bien de l'entraîneur Cesc Fabregas qui, pour maintenir son Come compétitif en Italie et en Europe, voudrait un renfort de tout premier niveau, pratiquement un titulaire indiscutable, à intégrer en attaque. Et selon ce que rapporte Sky Sport, ce nom pourrait être celui de Liam Delap.



