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Liam Delap ChelseaGetty
Emanuele Tramacere

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Côme, Kean ne se débloque pas : contacts pour Delap de Chelsea

Como
Fiorentina
Chelsea
M. Kean
L. Delap

Nouveau nom pour l’attaque de Côme. Fabregas cherche encore un gros coup.

Le Come a mené jusqu'à aujourd'hui un mercato de Ligue des champions. De nombreux renforts, y compris de haut niveau, une défense refaite de zéro, la confirmation de Nico Paz... et pourtant, certains continuent d'espérer que l'effectif puisse encore être étoffé, et pas avec n'importe quel coup, mais avec un renfort qui pourrait presque être défini comme un game changer.


Et non, cette demande ne vient pas de n'importe qui, mais bien de l'entraîneur Cesc Fabregas qui, pour maintenir son Come compétitif en Italie et en Europe, voudrait un renfort de tout premier niveau, pratiquement un titulaire indiscutable, à intégrer en attaque. Et selon ce que rapporte Sky Sport, ce nom pourrait être celui de Liam Delap.


  • Les difficultés pour Kean

    Depuis un moment, Côme tente de faire de l’attaquant de la Fiorentina et de l’Italie, Moise Kean, sa cible. Deux offres ont été présentées pour l’Italien (qui serait aussi utile pour l’éternelle question des joueurs formés dans les centres de formation italiens pour les listes de Serie A et de Ligue des champions), la dernière à 35 millions d’euros plus des bonus, refusée toutefois par le directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici.

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  • Tentative pour Delap

    Le directeur sportif de Côme, Ludi, a alors commencé à regarder autour de lui et, ces dernières heures, il a tenté d’exploiter le canal diplomatique déjà ouvert et rendu fructueux avec Chelsea pour l’opération déjà bouclée qui a amené Trevoh Chalobah auprès de Fabregas.

    Les Blues ont sur le départ, un an seulement après son arrivée en provenance d’Ipswich pour environ 40 millions d’euros, l’attaquant anglais né en 2003 Liam Delap. Selon Sky Sport, l’opération est pour l’instant structurée sur la base d’un prêt, avec une partie du salaire payée par les Blues. Les premiers contacts ont abouti, l’alternative à Kean prend forme.

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