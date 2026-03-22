Mauvaise nouvelle pour Côme lors du match contre Pise. Au cours de la première mi-temps, les Larians ont perdu Jesus Rodriguez sur blessure ; celui-ci souffrait depuis plusieurs minutes d'un problème au genou droit qui l'a contraint à demander à être remplacé. Le joueur né en 2005 a quitté le terrain en larmes pour se rendre immédiatement aux vestiaires.