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Côme : Jesus Rodriguez quitte le terrain en larmes sur blessure face à Pise : son état de santé

Blessure pour Jesus Rodriguez contre Pise.

Mauvaise nouvelle pour Côme lors du match contre Pise. Au cours de la première mi-temps, les Larians ont perdu Jesus Rodriguez sur blessure ; celui-ci souffrait depuis plusieurs minutes d'un problème au genou droit qui l'a contraint à demander à être remplacé. Le joueur né en 2005 a quitté le terrain en larmes pour se rendre immédiatement aux vestiaires.

  • À l'intérieur de Baturina

    Baturina a remplacé Jesus Rodriguez, dont l'état de santé devra faire l'objet d'examens complémentaires pour évaluer l'ampleur réelle du problème. Quelques minutes avant le coup d'envoi, Fabregas avait justifié ainsi l'absence du Croate : « Sur les ailes, trois ou quatre joueurs ont des problèmes physiques, dont Baturina, ainsi que Valle et Ramon ». Seul ce dernier, cependant, n'a même pas pris place sur le banc.

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