Como passe à l’offensive pour Moise Kean. Le club lombard a présenté à la Fiorentina une nouvelle offre pour l’attaquant de l’Italie, en rehaussant encore le niveau par rapport à la première proposition. Selon Gianluca Di Marzio, le package global approche les 40 millions d’euros et prévoit une structure articulée entre une part fixe, des bonus et un pourcentage sur la future revente du joueur.
Calciomercato
Traduit par
Côme augmente son offre à la Fiorentina pour Kean et fixe une date limite : 40 millions et attendra 48 heures pour une réponse
La proposition, cependant, n’a pas encore suffi pour obtenir le feu vert de la Fiorentina. Le club florentin évalue avec attention la possibilité de laisser partir Kean et, avant de donner son accord définitif, veut trouver un remplaçant à la hauteur. Une recherche qui, pour le moment, s’avère tout sauf simple.
De son côté, Côme reste à l’affût. Le club a fait son pas et attend désormais une réponse de Florence : le souhait de la direction du club lombard est d’avoir une réponse définitive de la Fiorentina dans les 48 prochaines heures.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles