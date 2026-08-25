La proposition, cependant, n’a pas encore suffi pour obtenir le feu vert de la Fiorentina. Le club florentin évalue avec attention la possibilité de laisser partir Kean et, avant de donner son accord définitif, veut trouver un remplaçant à la hauteur. Une recherche qui, pour le moment, s’avère tout sauf simple.





De son côté, Côme reste à l’affût. Le club a fait son pas et attend désormais une réponse de Florence : le souhait de la direction du club lombard est d’avoir une réponse définitive de la Fiorentina dans les 48 prochaines heures.



