Combien le Milan a-t-il payé pour Kostic : chiffres, détails et polémique interne au Partizan Belgrade

À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à élaborer leurs stratégies en vue du mercato estival : premiers contacts et sondages en attendant d'approfondir certains profils. Le Milan a les yeux rivés sur l'avenir à long terme ; les Rossoneri travaillent dans une perspective d'avenir et, dans cette optique, ils ont finalisé ces derniers jours l'arrivée d'Andrej Kostic, en provenance du Partizan Belgrade : attaquant né en 2007, il a déjà passé sa visite médicale et arrivera définitivement en Italie en juin, où il rejoindra dans un premier temps le Milan Futuro.



