À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à élaborer leurs stratégies en vue du mercato estival : premiers contacts et sondages en attendant d'approfondir certains profils. Le Milan a les yeux rivés sur l'avenir à long terme ; les Rossoneri travaillent dans une perspective d'avenir et, dans cette optique, ils ont finalisé ces derniers jours l'arrivée d'Andrej Kostic, en provenance du Partizan Belgrade : attaquant né en 2007, il a déjà passé sa visite médicale et arrivera définitivement en Italie en juin, où il rejoindra dans un premier temps le Milan Futuro.
Traduit par
Combien le Milan a-t-il payé pour Kostic : chiffres, détails et polémique interne au Partizan Belgrade
CHIFFRES ET DÉTAILS CONCERNANT KOSTIC AU MILAN
Pour s'attacher les services de l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football serbe, les Rossoneri ont investi un peu moins de 10 millions d'euros au total : il s'agit d'un transfert définitif comprenant une somme fixe de 3,5 millions d'euros, à laquelle s'ajouteront jusqu'à 4,5 millions d'euros de primes ainsi qu'un pourcentage sur une future revente. Le Partizan avait également reçu d'autres offres de clubs issus des cinq meilleurs championnats européens, mais c'est le Milan qui a frappé le premier.
LA POLÉMIQUE AU PARTIZAN
Le transfert qui amènera Kostic chez les Rossoneri a créé des tensions au sein du Partizan Belgrade. C'est le vice-président du club serbe – et ancien attaquant du Real Madrid et de la Fiorentina – Pedrag Mijatovic qui a haussé le ton : « Je me désolidarise de ce transfert – peut-on lire sur le site sportkse.net – je n'ai pas été consulté et je n'ai jamais vu l'offre du Milan. Si j’avais été impliqué dans cette opération, j’aurais clairement fait savoir que j’étais opposé à l’acceptation d’une offre aussi dérisoire ».