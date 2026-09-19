La finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 a donné lieu à une confrontation palpitante entre le Maroc et le Sénégal dans la capitale Rabat. La rencontre s'est d'abord soldée par une victoire des Lions de la Teranga sur le score de 1-0 après prolongation, Pape Gueye ayant inscrit le but décisif à la 93e minute. L'équipe marocaine avait pourtant gâché une occasion de prendre l'avantage dans le temps réglementaire, après qu'Édouard Mendy a arrêté un penalty tiré par Brahim Díaz.

Le match a été le théâtre d'une vive polémique lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre l'octroi du penalty en faveur du Maroc, avant de revenir terminer la rencontre après une interruption de plusieurs minutes.

Après la reprise du jeu, Díaz a manqué le penalty, puis Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal en début de prolongation.

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Mais l'histoire de la finale ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final. La Confédération africaine de football a en effet décidé par la suite d'annuler le résultat du match et de considérer le Sénégal comme forfait, déclarant ainsi le Maroc vainqueur du titre sur le score de 3-0.

L'équipe marocaine a ainsi remporté la Coupe d'Afrique des nations pour la deuxième fois de son histoire, la première depuis 1976, tandis que le Sénégal a été dépossédé du titre qu'il avait fêté après le match.