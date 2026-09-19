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Colère saoudienne : le choc d'Al Ahli face à Sundowns relance le dossier Maroc-Sénégal

Sundowns FC vs Al Ahli
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Déclaration explosive

La légende Sami Al-Jaber, ancienne vedette de la sélection saoudienne, a rouvert le célèbre dossier Sénégal-Maroc de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et ce après la défaite d'Al-Ahli face aux Sundowns lors de la Coupe des Confédérations, ce samedi soir.

Al-Ahli s'est incliné face aux Sundowns sur le score de 2-1, lors d'un match disputé en Afrique du Sud sous les yeux de hauts responsables, au premier rang desquels Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football.

À lire aussi : Vidéo : les Sundowns foudroient Al-Ahli d'Arabie saoudite et sont sacrés champions d'une demi-partie du monde

  • Al-Jaber explose avec des déclarations enflammées

    Al-Jaber a déclaré dans des propos tenus lors de l'émission « Nadina » à l'issue du match : « Il y a de nombreux doutes concernant certaines décisions, dont l'action de hors-jeu d'Ivan Toney, alors qu'il se retrouvait seul face au but des Sundowns. »

    Il a ajouté : « L'un des défauts de la technologie vidéo est de lui permettre de tracer les lignes de hors-jeu comme bon lui semble et de contrôler ce mécanisme ; il y a 100 millions de doutes sur cette décision, en présence de Motsepe, président de la Confédération africaine et propriétaire du club à la base. »

    Il a conclu : « Sous l'ère Motsepe, nous ne savons toujours pas qui est le champion d'Afrique de la dernière édition : le Sénégal ou le Maroc ? De grands points d'interrogation. »


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  • Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

    Le dossier du Maroc et du Sénégal

    La finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 a donné lieu à une confrontation palpitante entre le Maroc et le Sénégal dans la capitale Rabat. La rencontre s'est d'abord soldée par une victoire des Lions de la Teranga sur le score de 1-0 après prolongation, Pape Gueye ayant inscrit le but décisif à la 93e minute. L'équipe marocaine avait pourtant gâché une occasion de prendre l'avantage dans le temps réglementaire, après qu'Édouard Mendy a arrêté un penalty tiré par Brahim Díaz.

    Le match a été le théâtre d'une vive polémique lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre l'octroi du penalty en faveur du Maroc, avant de revenir terminer la rencontre après une interruption de plusieurs minutes.

    Après la reprise du jeu, Díaz a manqué le penalty, puis Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal en début de prolongation.

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    Mais l'histoire de la finale ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final. La Confédération africaine de football a en effet décidé par la suite d'annuler le résultat du match et de considérer le Sénégal comme forfait, déclarant ainsi le Maroc vainqueur du titre sur le score de 3-0.

    L'équipe marocaine a ainsi remporté la Coupe d'Afrique des nations pour la deuxième fois de son histoire, la première depuis 1976, tandis que le Sénégal a été dépossédé du titre qu'il avait fêté après le match.

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