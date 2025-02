Classement des sportifs les mieux payés au monde : Deux Français dans le top 10

C. Ronaldo

Quels sont les athlètes les mieux rémunérés en 2024 ? Un classement inédit révèle les chiffres impressionnants, avec deux Français dans le top 10.

Le site spécialisé Sportico a dévoilé son classement des athlètes ayant généré le plus de revenus en 2024, incluant salaires et contrats de sponsoring. Sans surprise, Cristiano Ronaldo s’impose une nouvelle fois comme le sportif le mieux rémunéré au monde. Derrière lui, des stars du basket, du football et de la boxe se disputent les premières places.

Deux joueurs français figurent parmi les dix premiers, confirmant l’influence grandissante du sport tricolore sur la scène internationale.