Classement des groupes de la Coupe du monde 2026… Calendrier des matchs et chaînes de diffusion

L'année 2026 sera riche en événements footballistiques passionnants, mais le plus important de tous reste sans conteste la Coupe du monde 2026, qui se déroulera pour la première fois dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique, au cours des mois de juin et juillet 2026.

La 23e édition de la Coupe du monde sera unique en son genre, car elle réunira 48 équipes pour la première fois depuis le lancement de la compétition en 1930, avec à la clé une affluence record et des matchs de haut niveau.

La compétition devrait voir la participation remarquée des grandes équipes, l’Argentine , « tenante du titre », nourrira de grandes ambitions pour conserver son trophée, tandis que la France, « finaliste », cherchera à décrocher sa troisième étoile. Le vétéran Carlo Ancelotti mènera quant à lui la sélection brésilienne pour revenir sur le devant de la scène et reconquérir un titre qui lui échappe depuis 24 ans.

Cette édition de la Coupe du monde bénéficie également d’une forte participation arabe, avec la présence confirmée à ce jour de 7 équipes arabes : « l’Égypte, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Jordanie, l’Arabie saoudite et le Qatar », sachant que ce nombre pourrait augmenter si l’Irak passe le cap des barrages mondiaux.

Dans les lignes qui suivent, Koora présente le calendrier et les résultats des matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, ainsi que les chaînes qui diffuseront la compétition.