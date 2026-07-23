Le FC Barcelone place l'Argentin Julián Álvarez en tête de ses priorités pour renforcer sa ligne d'attaque, malgré le refus de l'Atlético de Madrid de négocier la vente de sa star.

Pour autant, le directeur sportif du Barça, Deco, ne perd pas de vue plusieurs alternatives, tout comme l'intelligence artificielle, qui a proposé d'autres noms en prévision d'un échec du dossier Álvarez.

Le quotidien « Sport » a indiqué, dans un rapport, que l'option préférée de l'intelligence artificielle en ligne d'attaque est João Pedro, joueur de Chelsea âgé de 24 ans.

L'intelligence artificielle a déclaré : « Pedro serait ma première alternative à Julián Álvarez. Ce n'est pas un attaquant classique, mais il peut jouer en pointe, en second attaquant ou en meneur de jeu, faire le lien entre les lignes et participer au pressing. Il est peut-être le candidat le plus en phase avec les joueurs de Barcelone, car il n'a pas besoin de rester en permanence dans la surface de réparation. »

Mais le grand obstacle réside dans son prix, Chelsea ayant déboursé 70 millions d'euros pour le recruter l'été dernier.

L'intelligence artificielle a ajouté : « Le problème réside dans le montage de l'opération. João Pedro est lié par un contrat jusqu'en 2033, et il a été élu meilleur joueur du club lors de la saison 2025-2026, si bien que convaincre Chelsea de s'en séparer serait extrêmement coûteux. »

L'intelligence artificielle a attribué à João Pedro une note de 9 sur le plan de l'adéquation, mais seulement de 4 quant à la faisabilité de la transaction.