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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Cinq options : l'intelligence artificielle conseille Barcelone au sujet du remplaçant d'Álvarez

FEATURES
LaLiga
FC Barcelone
Atlético Madrid
Chelsea
Bayern Munich
Al Hilal
Galatasaray
V. Osimhen
H. Kane
J. Alvarez
F. Torres
J. Pedro
D. Nunez
Espagne

Le FC Barcelone place l'Argentin Julián Álvarez en tête de ses priorités pour renforcer sa ligne d'attaque, malgré le refus de l'Atlético de Madrid de négocier la vente de sa star. 

Pour autant, le directeur sportif du Barça, Deco, ne perd pas de vue plusieurs alternatives, tout comme l'intelligence artificielle, qui a proposé d'autres noms en prévision d'un échec du dossier Álvarez.

Le quotidien « Sport » a indiqué, dans un rapport, que l'option préférée de l'intelligence artificielle en ligne d'attaque est João Pedro, joueur de Chelsea âgé de 24 ans. 

L'intelligence artificielle a déclaré : « Pedro serait ma première alternative à Julián Álvarez. Ce n'est pas un attaquant classique, mais il peut jouer en pointe, en second attaquant ou en meneur de jeu, faire le lien entre les lignes et participer au pressing. Il est peut-être le candidat le plus en phase avec les joueurs de Barcelone, car il n'a pas besoin de rester en permanence dans la surface de réparation. »

Mais le grand obstacle réside dans son prix, Chelsea ayant déboursé 70 millions d'euros pour le recruter l'été dernier.

L'intelligence artificielle a ajouté : « Le problème réside dans le montage de l'opération. João Pedro est lié par un contrat jusqu'en 2033, et il a été élu meilleur joueur du club lors de la saison 2025-2026, si bien que convaincre Chelsea de s'en séparer serait extrêmement coûteux. » 

L'intelligence artificielle a attribué à João Pedro une note de 9 sur le plan de l'adéquation, mais seulement de 4 quant à la faisabilité de la transaction.

  • Victor Osimhen Galatasaray v Manchester CityGETTY

    Victor Osimhen

    La deuxième option proposée par l'intelligence artificielle est Victor Osimhen, l'attaquant de Galatasaray âgé de 27 ans. 

    Elle indique : « C'est la meilleure option pour garantir une présence dans la surface de réparation et un jeu en profondeur. Il apporterait quelque chose que le Barça ne possède pas actuellement : des déplacements constants dans le dos de la défense, de l'agressivité dans la surface, une supériorité dans le jeu aérien et la capacité à fixer les défenseurs. Avec la présence de Lamine Yamal et de Raphinha, qui délivrent les centres et les passes dans le dernier tiers, il pourrait créer un nombre considérable d'occasions. »

    L'intelligence artificielle précise : « La principale différence entre lui et Álvarez, c'est qu'il contribue moins à la construction du jeu entre les lignes. Le Barça devra accepter un attaquant plus spécialisé dans la finition des attaques, et construire le jeu autour de lui, sans s'attendre à ce qu'il participe à la circulation du ballon autant que le joueur argentin. » 

    L'intelligence artificielle lui a attribué une note de 8 en matière d'adéquation, et de 6 en matière de faisabilité de la transaction.

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  • Harry KaneGetty Images

    Harry Kane

    Quant à la troisième place, elle est occupée par Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, âgé de 32 ans. L'intelligence artificielle a déclaré : « C'est la meilleure solution pour obtenir un rendement immédiat maximal. »

    Elle a poursuivi : « D'un point de vue purement footballistique, il serait exceptionnel avec le Barça. Non seulement il marque des buts, mais il redescend au milieu de terrain, attire les défenseurs et alimente les ailiers par des passes verticales. Sa capacité à servir les percées de Lamine et Raphinha ainsi que les milieux de terrain s'accorderait parfaitement avec l'équipe. »

    Mais le problème réside dans son âge, puisqu'il aura 33 ans le 28 juillet, et elle a ajouté : « Ce serait un transfert visant à concourir pour la Ligue des champions sur deux ou trois saisons, et non à régler le problème du poste pour toute une décennie. » C'est pourquoi elle lui a attribué une note de 9 sur le plan de l'harmonie, mais seulement 5 en ce qui concerne le projet à long terme.

  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Le maintien de Ferran Torres

    À la quatrième place, l'intelligence artificielle privilégie de conserver Ferran Torres comme attaquant titulaire, tout en recrutant un remplaçant jeune et peu coûteux.

    Elle explique : « Il existe une autre possibilité, celle de ne pas dépenser plus de 100 millions d'euros pour un attaquant de pointe, et de conserver Ferran comme premier attaquant, avec l'ajout d'un joueur offensif jeune ou remplaçant. L'Espagnol dispose de la mobilité, du pressing, des appels et d'une bonne connaissance du système. »

    L'intelligence artificielle estime que le maintien du joueur âgé de 26 ans à ce poste, malgré les doutes entourant son avenir après l'offre du Paris Saint-Germain et son souhait de ne pas prolonger, pourrait repousser le recrutement d'un attaquant de classe mondiale jusqu'à l'été prochain.

    Elle ajoute : « Ce n'est pas un attaquant dominant dos au but, et il ne garantit pas à lui seul les statistiques d'un buteur de classe mondiale, mais s'appuyer sur lui permettrait d'investir à d'autres postes et d'attendre une meilleure occasion en 2027. »

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  • cm grafica nunez al hilal 2025 26 16 9Getty Images

    Darwin Núñez

    Quant à la cinquième et dernière option, il s'agit de Darwin Núñez, joueur d'Al-Hilal, âgé de 27 ans. L'intelligence artificielle a déclaré : « C'est une opportunité disponible sur le marché, mais ce n'est pas mon premier choix. »

    Elle a poursuivi : « Je comprends pourquoi le nom de Núñez est associé au Barça ; il excelle dans les mouvements derrière les défenseurs, il possède la puissance, la vitesse et de nombreux déplacements sans ballon, il peut aussi jouer sur l'aile gauche ou comme avant-centre, et son départ d'Al-Hilal pourrait être possible via une formule adaptée. »

    Mais son problème ressemble à celui d'Osimhen, à savoir son manque de précision dans le traitement du ballon. Elle a ajouté : « Au Barça, qui impose une grande domination sur le déroulement du jeu, il devra améliorer son contrôle de balle, ses combinaisons dans les espaces courts et sa dernière touche devant le but. »

    Elle a souligné : « Núñez a besoin de plus grands espaces pour montrer le meilleur de lui-même, c'est pourquoi je ne l'envisagerais qu'en cas de prêt, de résiliation de contrat ou de transfert à un prix très bas, et non comme la grande recrue de l'été. Il serait risqué de le présenter comme un remplaçant direct de Lewandowski. » 

    Elle lui a attribué une note de 6,5 en matière d'intégration et de 8 concernant la possibilité de conclure le transfert.

    Et pour conclure son analyse, l'intelligence artificielle a écarté deux attaquants qui étaient dans le viseur du Barça, en déclarant : « Je ne choisirais pas Vlahović comme premier choix, et je ne débourserais pas une somme exagérée pour recruter un attaquant qui ne correspond clairement pas au style de l'équipe, comme Benjamin Šeško. »