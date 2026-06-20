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Igor Protti bianco e nero
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Chiellini rend un hommage émouvant à Igor Protti : « Mon idole et mon capitaine »

Livourne
Juventus FC
G. Chiellini
I. Protti

Hommage de dirigeant de la Juventus et ancien coéquipier à l’attaquant disparu à 58 ans

Giorgio Chiellini, ancien capitaine de laJuventus et de la Nazionale, désormais dirigeant du club bianconero, lui rend hommage sur son compte Instagram officiel.


«Salut Igor, trouver les mots est difficile, car ce que tu as représenté pour moi dépasse tout ce qu’on peut écrire.

Je t’ai connu enfant : tu étais mon idole et mon capitaine. Pendant des années, tu as été comme un grand frère au sein du groupe.

Tu faisais partie de ces figures qui te font grandir sans que tu t’en rendes compte, non pas par de longs discours, mais par l’exemple quotidien.

Tu n’as jamais cessé de te tenir à mes côtés, surtout dans les moments difficiles, car tu sentais, même de loin, quand j’avais besoin de toi.

Je te dois beaucoup. Dans bien des choix, bien des attitudes, il y a quelque chose que tu m’as transmis. »

  • Chiellini et Proti font équipe avec le Livourne.

    Chiellini et Protti ont évolué ensemble au Livorno entre 2000 et 2004. Chiellini a disputé 68 matchs pour 4 buts sous les couleurs toscanes entre 2000 et 2004, tandis que Protti, après deux passages (1985-1988 et 1999-2005), totalise 304 matchs et 140 réalisations avec le club labronique.

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