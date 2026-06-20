Chiellini rend un hommage émouvant à Igor Protti : « Mon idole et mon capitaine »

Giorgio Chiellini, ancien capitaine de laJuventus et de la Nazionale, désormais dirigeant du club bianconero, lui rend hommage sur son compte Instagram officiel.





«Salut Igor, trouver les mots est difficile, car ce que tu as représenté pour moi dépasse tout ce qu’on peut écrire.

Je t’ai connu enfant : tu étais mon idole et mon capitaine. Pendant des années, tu as été comme un grand frère au sein du groupe.

Tu faisais partie de ces figures qui te font grandir sans que tu t’en rendes compte, non pas par de longs discours, mais par l’exemple quotidien.

Tu n’as jamais cessé de te tenir à mes côtés, surtout dans les moments difficiles, car tu sentais, même de loin, quand j’avais besoin de toi.

Je te dois beaucoup. Dans bien des choix, bien des attitudes, il y a quelque chose que tu m’as transmis. »