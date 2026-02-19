Getty Images Sport
Chelsea perd son jeune prodige au profit de son rival Tottenham après un essai concluant dans le nord de Londres
La sensation adolescente quitte Chelsea pour les Spurs
Le défenseur droit de 16 ans s'est déjà intégré dans l'équipe des Spurs, après avoir joué pour l'équipe des moins de 16 ans lors d'un match de la Premier League Cup contre Manchester City au début du mois. Ses performances pendant cette période d'essai ont suffi à convaincre la direction de Tottenham d'agir rapidement. Jobling était un habitué des équipes juniors de Chelsea, où il a joué cette saison pour les équipes U16 et U17, mais il se retrouve désormais dans le camp adverse londonien alors qu'il se prépare à devenir footballeur professionnel à plein temps.
Un coup de maître pour l'académie des Spurs
L'acquisition de Jobling est considérée comme une victoire importante pour l'académie de Tottenham, notamment en raison de son statut de capitaine international. Il rejoindra dans un premier temps l'équipe U18 de Jamie Carr, qui a connu une saison difficile avec 10 victoires en 24 matchs de championnat et qui a besoin de renforcer sa défense. Le club a déjà clairement tracé la voie pour Jobling : il devrait signer son premier contrat professionnel lorsqu'il fêtera son 17e anniversaire plus tard cette année, ce qui lui garantit un avenir à long terme au Tottenham Hotspur Stadium.
Malgré le changement de couleurs du club, la cote internationale de Jobling reste élevée. Il devrait être le seul représentant de Tottenham dans l'équipe d'Angleterre des moins de 16 ans lorsque celle-ci affrontera le Danemark, l'Espagne et la France cette semaine. Son départ de Cobham marque un cas rare où Chelsea laisse un capitaine junior partir chez un rival local, une décision qui pourrait se retourner contre les Blues si le défenseur latéral réalise son potentiel sous la houlette du staff technique des Spurs.
Campagne de recrutement des jeunes talents par Tottenham
Jobling n'est pas la seule recrue de renom à avoir rejoint le centre d'entraînement de Hotspur Way ces dernières semaines, les Spurs continuant à renforcer leurs rangs juniors avec des talents d'élite venus de tout le pays. Le club s'est montré incroyablement actif sur le marché, ayant récemment obtenu les services d'Elisha Sowunmi après que le joueur ait refusé un nouveau contrat à West Ham. De plus, les Spurs ont remporté une bataille acharnée contre Arsenal pour signer James Wilson en prêt des Hearts, signalant ainsi leur intention claire de dominer le paysage local en matière de recrutement.
Cette recrudescence d'activité au sein de l'académie intervient à un moment où le parcours vers l'équipe première fait l'objet d'une attention particulière. Les supporters ont déjà fait part de leurs inquiétudes concernant le manque d'opportunités pour les jeunes issus du centre de formation, en particulier sous les anciens régimes.
De nouveaux horizons sous Igor Tudor
Cependant, l'arrivée du manager intérimaire Igor Tudor a apporté un nouvel élan d'optimisme aux jeunes joueurs du club. Contrairement à son prédécesseur, Tudor devrait offrir une passerelle plus transparente entre les équipes juniors et l'équipe senior. De plus en plus de personnes pensent que les stars actuelles de l'académie auront de réelles opportunités d'impressionner le staff de l'équipe première, comme en témoigne la présence de Wilson lors des entraînements seniors avant le prochain derby du nord de Londres.
Pour Jobling, ce transfert représente un nouveau départ et une chance de prouver à son ancien club qu'il avait tort. Si la perte de Chelsea est sans aucun doute un gain pour Tottenham, la pression sera désormais sur le jeune joueur pour qu'il reproduise ses performances internationales sous le maillot des Spurs.
