Chelsea perd son jeune prodige au profit de son rival Tottenham après un essai concluant dans le nord de Londres

L'acquisition de Jobling est considérée comme une victoire importante pour l'académie de Tottenham, notamment en raison de son statut de capitaine international. Il rejoindra dans un premier temps l'équipe U18 de Jamie Carr, qui a connu une saison difficile avec 10 victoires en 24 matchs de championnat et qui a besoin de renforcer sa défense. Le club a déjà clairement tracé la voie pour Jobling : il devrait signer son premier contrat professionnel lorsqu'il fêtera son 17e anniversaire plus tard cette année, ce qui lui garantit un avenir à long terme au Tottenham Hotspur Stadium.

Malgré le changement de couleurs du club, la cote internationale de Jobling reste élevée. Il devrait être le seul représentant de Tottenham dans l'équipe d'Angleterre des moins de 16 ans lorsque celle-ci affrontera le Danemark, l'Espagne et la France cette semaine. Son départ de Cobham marque un cas rare où Chelsea laisse un capitaine junior partir chez un rival local, une décision qui pourrait se retourner contre les Blues si le défenseur latéral réalise son potentiel sous la houlette du staff technique des Spurs.